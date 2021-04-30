Звичний колір таксі у Нью-Йорку – жовтий. Проте, авто на службі у таксистів можуть мати не тільки нетрадиційний привод, але й колір.

Зараз у Нью-Йорку є близько 13 000 ліцензованих традиційних таксі. Проте невдовзі у комерційних перевезеннях пасажирів будуть задіяні 50 Tesla Model Y з електроприводом блакитного кольору.

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Автомобілі планує закупити компанія Revel Transit. Для водіння цих електромобілів будуть найматись постійні водії, які будуть співробітниками компанії.

На першому етапі новий парк електромобілів працюватиме лише в кількох районах. Залежно від попиту послугу планується розширити. За словами голови Revel, поїздки з його Теслами не дорожчі, ніж з іншими операторами.