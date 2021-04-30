Привычный цвет такси в Нью-Йорке – желтый. Тем не менее, авто на службе у таксистов могут иметь не только нетрадиционный привод, но и цвет.

Сейчас в Нью-Йорке есть около 13 000 лицензированных традиционных такси. Однако вскоре в коммерческих перевозках пассажиров будут задействованы 50 Tesla Model Y с электроприводом голубого цвета.

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Автомобили планирует закупить компания Revel Transit. Для вождения этих электромобилей будут наниматься постоянные водители, которые будут сотрудниками компании.

На первом этапе новый парк электромобилей будет работать только в районе ниже 42-й улицы. В зависимости от спроса услугу планируется расширить. По словам главы Revel, поездки с его Теслами не дороже, чем с другими операторами.