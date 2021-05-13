Очільник американського виробника електрокарів Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія більше не братиме біткойни як засіб оплати продукції.

Він пояснив це рішенням, тим, що для виробництва криптовалюти необхідна велика кількість електроенергії, що шкодить навколишньому середовищу.

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“Tesla призупинила продаж автомобілів з використанням біткойнів. Ми стурбовані зростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, який має найгірші показники шкідливих викидів, для майнінга і операцій з біткойнами”, – написав він у Twitter.

Тепер Маск заявив, що не буде позбавлятися від цієї криптовалюти – і буде готовий знову приймати її для оплати продукції Tesla, коли майнінг стане менш шкідливим для екології.

Після публікації допису Маска ціна біткойна обвалилась на понад 10% до $51 000. Акції Tesla також знизилися в ціні.

Нагадаємо: 24 березня гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив, що клієнти компанії можуть купувати її електромобілі за біткойни. Крім того, Tesla в лютому інвестувала в біткойн $1,5 млрд, після чого ціна криптовалюти почала стрімко зростати.