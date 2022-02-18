З таким технічним рішенням вже експериментує Toyota.

Довгий час Toyota Mirai була єдиним водневим електромобілем на ринку. Не так давно у цієї моделі з’явився конкурент від Hyundai, але Toyota знову виявилась на крок попереду, випустивши друге покоління Mirai та анонсувавши нову технологію, яка дозволяє застосовувати водень у якості пального для звичайних бензинових ДВЗ. Вона вже була протестована на Corolla та Yaris і з часом має з’явитись у серійних моделях. Виявилось, що європейці також експериментують з водневими ДВЗ і Renault анонсувала власний автомобіль такого типу.

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Renault готується представити “безпрецедентний концепт-кар” з “інноваційним двигуном”. Розшифрувати ці завуальовані сентенції французький автовиробник збирається у травні цього року, коли повністю розкриє новинку, показану на тизерному зображенні.

Тонкі світлодіодні фари та логотип із підсвічуванням нагадують Megane E-Tech Electric, але зі значно більшими денними ходовими вогнями там, де зазвичай розміщуються повітрозабірники. На зображенні можна помітити камери на місцях дзеркал заднього виду і цілком імовірно, що серійний автомобіль не змінить їх на скляні. Насправді лише кілька днів тому Hyundai оголосила про плани представити цифрові дзеркала в Європі для Ioniq 5 пізніше цього року.