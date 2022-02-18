С таким техническим решением уже экспериментирует Toyota.

Долгое время Toyota Mirai была единственным водородным электромобилем на рынке. Не так давно в этой модели появился конкурент от Hyundai, но Toyota снова оказалась на шаг впереди, выпустив второе поколение Mirai и анонсировав новую технологию, которая позволяет применять водород в качестве горючего для обычных бензиновых ДВС. Она уже была протестирована на Corolla и Yaris и со временем должна появиться в серийных моделях. Оказалось, что европейцы также экспериментируют с водородными ДВС и Renault анонсировала собственный автомобиль такого типа.

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Renault готовится представить “беспрецедентный концепт-кар” с “инновационным двигателем”. Расшифровать эти завуалированные сентенции французский автопроизводитель собирается в мае этого года, когда полностью раскроет новинку, показанную на тизерном изображении.

Тонкие светодиодные фары и логотип с подсветкой напоминают Megane E-Tech Electric, но со значительно большими дневными ходовыми огнями там, где обычно располагаются воздухозаборники. На картинке можно заметить камеры на местах зеркал заднего вида и вполне вероятно, что серийный автомобиль не изменит их на стеклянные. На самом деле лишь несколько дней назад Hyundai объявила о планах представить цифровые зеркала в Европе для Ioniq 5 позднее в этом году.