Инновационная технология Continental не осталась незамеченной, поскольку дисплей ShyTech получил высшую награду от одной из самых престижных дизайнерских премий в мире – German Design Awards.

Дисплей Continental ShyTech, о котором мы рассказывали чуть раньше, становится видимым, только когда на него устремлен взгляд.

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German Design Awards является важным ежегодным событием, организованным Немецким советом дизайна, который считается высшим органом, представляющим новые разработки в немецкой индустрии дизайна. Международное жюри премии состоит из ведущих экспертов по всем дизайнерским дисциплинам. В этом году наивысшую золотую награду в конкурсе в категории автомобильных запчастей и аксессуаров присудили Continental за инновационный дисплей ShyTech.

Continental описывает ShyTech, как дисплей с высоким разрешением, интегрированный в поверхность двухмерной формы, то есть плоскую – деревянную панель или даже кожаную. Кроме того, что такой экран сливается с поверхностью вокруг, изображение на нем исчезает, когда на него не направлен взгляд. Continental говорит, что это улучшает сосредоточенность водителя на дороге, так как экран не отвлекает ненужной информацией. Активировать дисплей можно взглядом, голосовой командой или касанием к поверхности.

Continental рассчитывает, что в серийных автомобилях такие дисплеи начнут появляться уже в 2023 году, однако ориентировочную стоимость продукта пока не называет.

Фото: дисплей Continental ShyTech, который маскируется под деревянную панель / Continental