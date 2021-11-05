Это похоже на один из тех физических и психологических парадоксов, в которых действие происходит только при наличии наблюдателя.

Поверхность, которая выглядит деревянной, моментально оживает, вспыхивая цифрами и данными, как только скрытый сканер “заметит”, что взгляд водителя направлен туда, где сегодня устанавливаются экраны или аналоговые приборы. Это уже не является фантастикой, поскольку компания Continental представила дисплей ShyTech, способный работать, как описано выше.

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Дисплей Continental ShyTech создан для улучшения удобства и четкости передачи информации и комфорта, а также безопасности вождения. Такое решение освобождает кабину от засилья экранов и позволяет создать более гармоничный интерьер. ShyTech – это экран, который появляется только тогда, когда это нужно, как будто по магии, как говорят в Continental.

Дисплей ShyTech активируется взглядом, но его также можно включить голосовой командой или касанием поверхности экрана. В зависимости от интерьера автомобиля, панель со скрытыми экранами можно стилизовать под дерево, карбон или даже кожу.



Фото: система распознавания лица Continental Cabin Sensing на основе которой работают дисплеи ShyTech / Continental

Пока нет информации о ценах на дисплей Continental ShyTech, но известно, что немецкая компания надеется выпустить его на рынок в 2023 году.

Фото: демонстрационный концепт Continental AMBIENC3 с дисплеями ShyTech / Continental