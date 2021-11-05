Це схоже на один із тих фізичних та психологічних парадоксів, у яких дія відбувається лише за наявності спостерігача.

Поверхня, яка виглядає дерев’яною, вмить оживає, спалахуючи цифрами та даними, щойно прихований сканер “помітить”, що погляд водія спрямований туди, де сьогодні встановлюються екрани чи аналогові прилади. Це вже не є фантастикою, оскільки компанія Continental представила дисплей ShyTech, здатний працювати, як описано вище.

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Дисплей Continental ShyTech створений для покращення зручності, чіткості передачі інформації та комфорті, а також безпеки водіння. Таке рішення звільняє кабіну від засилля екранів та дозволяє створити більш гармонічний інтер’єр. ShyTech – це екран, який з’являється лише тоді, коли це потрібно, ніби за магією, як кажуть у Continental.

Дисплей ShyTech активується поглядом, але його також можна увімкнути голосовою командою або торканням поверхні екрана. Залежно від інтер’єру автомобіля, панель з прихованими екранами можна стилізувати під дерево, карбон або навіть шкіру.



Фото: система розпізнавання обличчя Continental Cabin Sensing на основі якої працюють дисплеї ShyTech / Continental

Поки що немає інформації про ціни на дисплей Continental ShyTech, але відомо, що німецька компанія сподівається випустити його на ринок у 2023 році.

Фото: демонстраційний концепт Continental AMBIENC3 з дисплеями ShyTech / Continental