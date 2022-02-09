На самом деле, система работала достаточно стабильно, но крайне медленно. А электроника для нее занимала целый грузовик.

Первые вычислительные машины занимали целые здания, однако с появлением интегральных микросхем на полупроводниках (тех самых, которые сейчас в дефиците в автомобильной индустрии) компьютерные технологии начали стремительно развиваться. И как только компьютеры стали достаточно компактными, чтобы уместиться в автомобиле, начались эксперименты с автоматизированной системой управления.

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Сегодня мы слышим о системе автоматизированного управления или автопилоте буквально каждый день. Некоторые современные электромобили уже даже предлагают частично автоматическое управление – 2 или 3 уровня автономности из 5. Но в 1986 году компьютеры были еще диковинкой. Отметим, что первый компьютер IBM Mark 1 образца 1943 года весил 4,5 тонны и предназначался для военных целей, один из крупнейших на сегодня производителей микрочипов Intel, был основан в 1968 году, а первый персональный компьютер “Apple I” был выпущен только в 1976 году.

Университет Carnegie Mellon University (CMU) в 1984 году начал программу по созданию первого автономного транспортного средства. Экспериментальный самоходный автомобиль на базе фургона Chevrolet получил название NavLab, то есть “навигационная лаборатория” – на первые дорожные тесты его вывели в 1986 году. И хотя система была грубой по современным стандартам, это был один из самых первых шагов к нашему автономному будущему и тому, что есть сейчас – системам вроде Tesla Full Self Driving beta или Ultra Cruise от General Motors.

NavLab 1 в видео использовал камеры и LIDAR для наблюдения за дорогой. Внутри автомобиля были стойки компьютеров для обработки всей информации. Камеры и LIDAR все еще остаются инструментами для современных систем автоматического управления, “органами чувств” автомобиля. Основное отличие заключается в том, что разработчикам больше не нужен целый фургон с компьютерами для обработки информации, поскольку вычислительная техника уменьшилась до габаритов коробки пиццы.

Исследователи CMU продолжили разработку NavLab 1, во втором видео можно заметить определенный прогресс. Разработчики добавили в свою систему цифровые карты, чтобы создать навигационное пространство для автомобиля. Разработчики даже достаточно верили в систему, чтобы попытаться обойти человека. Скорость транспортного средства на дороге тоже была выше, чем в первом случае.

Проект NavLab продолжился за пределами этого фургона. До 1995 года был создан уже NavLab 5 на базе минивэна Pontiac Trans Sport, и этот прототип смог преодолеть около 10 тысяч километров в автономном режиме.