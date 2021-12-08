Мультинациональный альянс автомобильных брендов Stellantis нашел надежных партнеров для обеспечения себе современного "софта" и бесперебойной поставки "железа".

Stellantis провел конференцию, в ходе которой представил планы по работе на опережение, чтобы обезопасить союз от возможных перебоев с поставками электроники и избежать долгой и дорогостоящей самостоятельной разработки программного обеспечения. В результате альянс также надеется получить до 20 миллиардов евро дополнительных годовых доходов.

По подсчетам Stellantis, примерно четыре миллиарда евро будут поступать от программных продуктов и подписок до 2026 года и около 20 миллиардов – до 2030 года. К 2025 году альянс планирует инвестировать более 30 миллиардов евро для осуществления программного обеспечения и трансформации электрификации.

К 2030 году в альянс будет около 34 миллионов подключенных автомобилей, которые можно монетизировать, при этом большинство всех новых транспортных средств будут полностью обновляться через беспроводной интернет до 2024 года.

Три совершенно новые технологические платформы на основе искусственного интеллекта будут широко развернуты, начиная с 2024 года: STLA Brain (“разум” автомобиля), STLA SmartCockpit (цифровые сервисы) и STLA AutoDrive (автоматизированное управление). Все четыре электромобильные платформы STLA будут совмещены с тремя технологическими. Внедрение этих сочетаний в серийных моделях состоится в 2024-2025 годах.

Заключено стратегическое партнерство с ведущими компаниями, включая BMW, Foxconn и Waymo, чтобы продолжать стимулировать инновации, эффективность и совместное ноу-хау с экспертами Stellantis. Благодаря "Академии программного обеспечения" у альянса будет около 4500 собственных инженеров-программистов к 2024 году, плюс специалисты партнеров.

Технологическую платформу SmartCockpit разработает совместное предприятие Mobile Drive, основанное Stellantis и Foxconn. Программное обеспечение AutoDrive для уровней до третьего включительно будет создано в партнерстве с BMW. А дальше систему будут развивать до самого высокого уровня автономности уже совместно с Waymo.

Фото: концепт Airflow стал звездой презентации / Motor1