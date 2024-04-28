Видео о том, как нижняя часть старой Toyota 4Runner меняется со ржавой на практически новую.

Лазерное удаление ржавчины – это лучшее, что мы видели, исключая магию. Процесс делает эту старую, ржавую Toyota 4Runner такой, как будто она только что сошла с конвейера.

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YouTube-канал I Am Detailing недавно получил возможность выполнить косметический ремонт 4Runner третьего поколения, использовав все имеющиеся в их распоряжении фантастические инструменты. После удаления любой грязи и масла с помощью струйной обработки сухим льдом они переходят к лазерной очистительной машине мощностью 1000 Вт.

Лазера не оставляет никаких загрязнителей, проходя каждый дюйм нижней части, чтобы удалить ржавчину с этого 4Runner. В дополнение ко всем средствам защиты днища и целостной конструкции, авторы также удаляют лазером поверхностную ржавчину, обнаруженную на тормозных роторах, суппортах и, сзади, на корпусах барабанов. Смотреть на все это невероятно приятно.

После лазерной обработки 4Runner проходит тщательный раунд мойки, коррекции краски, детализации и керамического покрытия. И, глядя на готовый продукт, выглядит так, будто цех перекрасил все панели днища, с которых была стерта краска лазерным очистителем.

В результате получился 30-летний 4Runner, который выглядит так, будто он только что прошел сквозь время и никогда не был в эксплуатации. Все металлы, пластики и крашеные панели выглядят безупречно. Мы завидуем тому, кто получит этот внедорожник. Надеюсь, они будут продолжать использовать его, как задумала Toyota: как готовый к бездорожью танк, который можно ездить где угодно.