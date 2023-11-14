Китайские дорожные службы используют уникальный метод борьбы с ночной усталостью водителя. Несколько лазерных систем уже действуют на портальных арках автомагистрали Циндао-Иньчуань.

Интернет уже гудит над видео, что за несколько дней с момента публикации собрало более 63 миллионов просмотров и 23 000 репостов. Вирусное видео с так называемой функцией безопасности было опубликовано на X (ранее Twitter) пользователем Science girl.

Водители записали сюрреалистическое световое шоу, проектируемое над длинным участком шоссе на севере Китая.

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Прежде чем новая модель шины пойдет в производство, ее тщательно тестируют. Шины Continental испытывают на полигонах всего мира, включая Contidrom – собственную трассу компании вблизи Ганновера. В составе Contidrom есть первая в мире полностью автоматизированная система тестирования шин AIBA, где испытания производятся круглогодично на мокрой и сухой дороге. Рекламная информация

Лазеры из порталов над проезжей частью чередуются между красным, синим и зеленым огнями в определенной последовательности. Они не мигают, не нацеливаются прямо на транспортные средства и не ослепляют водителей. Лучи ярких цветов призваны не дать водителям задремать за рулем.

Человек за рулем сообщает, что эти лазерные лучи быстро восстановили его состояние и снизили усталость во время длительной поездки. Однако это не идеальный инструмент. Лучший совет для тех, кто чувствует сонливость — отдохнуть и поспать.