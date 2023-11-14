Китайські дорожні служби використовують унікальний метод боротьби з нічною втомою водія. Кілька лазерних систем уже діють на портальних арках автомагістралі Циндао–Іньчуань.

Інтернет уже гуде над відео, що за кілька днів з моменту публікації зібрало понад 63 мільйони переглядів і 23 000 репостів. Вірусне відео з так званою функцією безпеки було опубліковано на X (раніше Twitter) користувачем «Science girl».

Водії записали сюрреалістичне світлове шоу, яке проєктується над довгою ділянкою шосе на півночі Китаю.

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Перед тим, як нова модель шини піде у виробництво, її ретельно тестують. Шини Continental випробовують на полігонах всього світу, включаючи Contidrom – власну трасу компанії поблизу Ганновера. У складі Contidrom є перша у світі повністю автоматизована система тестування шин AIBA, де випробування проводяться цілий рік на мокрій і сухій дорозі. Рекламна інформація

Лазери з порталів над проїжджою частиною чергуються між червоним, синім і зеленим вогнями в певній послідовності. Вони не блимають, не націлюються прямо на транспортні засоби та не засліплюють водіїв. Промені яскравих кольорів покликані не дати водіям задрімати за кермом.

Людина за кермом повідомляє, що ці лазерні промені швидко відновили його стан та зменшили виснаження під час тривалої поїздки. Однак це не ідеальний інструмент. Найкраща порада для тих, хто відчуває сонливість, — перепочити та поспати.