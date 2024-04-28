Відео про те, як нижня частина старої Toyota 4Runner змінюється з іржавої на практично нову.

Лазерне видалення іржі – це найкраще, що ми бачили, не враховуючи справжню магію. Це робить цю стару, іржаву Toyota 4Runner схожою на ту, ніби вона щойно зійшла з конвеєра.

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YouTube-канал I Am Detailing нещодавно отримав можливість виконати косметичний ремонт 4Runner третього покоління, використавши всі наявні в їх розпорядженні фантастичні інструменти. Після видалення будь-якого бруду та масла за допомогою струменевої обробки сухим льодом, вони переходять до лазерної очисної машини потужністю 1000 Вт.

Лазер не залишає жодних забруднювачів, проходячи кожен дюйм нижньої частини, щоб видалити іржу з цього 4Runner. На додаток до всіх засобів захисту днища та цілісної конструкції, автори також видаляють лазером поверхневу іржу, виявлену на гальмівних роторах, супортах і, ззаду, на корпусах барабанів. Дивитися на все це неймовірно приємно.

Після лазерної обробки 4Runner проходить ретельний етап миття, корекції фарби, деталізації та керамічного покриття. І, дивлячись на готовий продукт, виглядає так, ніби цех також перефарбував усі панелі днища, з яких була стерта фарба лазерним очисником.

У результаті вийшов 30-річний 4Runner, який виглядає так, ніби він щойно пройшов крізь час і ніколи не був у експлуатації. Усі метали, пластики та фарбовані панелі виглядають бездоганно. Ми заздримо тому, хто отримає цей позашляховик. Сподіваюся, вони продовжуватимуть використовувати його, як задумала Toyota: як готовий до бездоріжжя танк, який можна їздити будь-де.