10:30, 27 апреля 0

Самый большой и самый легендарный Jeep поражает не только размерами: он всегда на высоте на любой дороге или вне ее.

Много ли современных внедорожников может похвастаться 30-летней историей, пятью поколениями и семью миллионами владельцев? Jeep Grand Cherokee может, и не только этим. Нынешнее поколение "Гранда", которое недавно начало продаваться в Украине, поражает даже своими характеристиками.

Грандиозно все

Представьте – более чем три тонны массы, 5,2 метра в длину, 1,8 в высоту. Длиннющий капот, под которым установлен классический американский атмосферный V6. Затемненные фары, черный кузов и темные окна. Огромные 21-дюймовые колеса, а клиренс благодаря пневмоподвеске может варьироваться от 215 до 276 мм.

В салоне – традиционная роскошь из кожи, дерева и современных технологий. Семь полноценных мест, причем задние ряды складываются с помощью электроприводов. А кнопок, которые управляют различными системами, такое количество, что изучать их надо неделю. В багажник можно грузить стиральную машину, даже не сложив второй ряд. И уважение на дороге, которое получат разве что "гелики".

Да, речь идет об удлиненном семиместном варианте в самом крутом исполнении Summit Reserve, который стал самым большим в истории модели. Да, он стоит 3,7 миллиона гривен, то есть почти 95 тысяч долларов. Но это настоящий Jeep, его лучшая модель и наиболее "жирная" комплектация!

Впрочем, существуют и менее "нафаршированные" модели, например Limited за 2 378 тысячи грн ($61 000). Он немного меньше и не столь харизматичный – внешне отличается несколькими деталями. Но сегодня у нас на тесте именно флагман, который показывает все возможности современного бренда Jeep.

Узнавайте больше подробностей о Jeep Grand Cherokee в шоу-руме модели

Настоящий вождь

С первого взгляда на этот автомобиль становится понятно, что перед нами настоящий вождь внедорожников. Традиционный силуэт, который получил вдохновение из классического Jeep Wagoneer, длиннющий капот (еще недавно в нем мог прятаться V8, но его отправили на пенсию экологи). Узкие тонированные фары, между которыми наклонена фирменная решетка радиатора Jeep с семью прорезями придают "Гранду" именно тот хищный и прищуренный вид, который заставляет автомобили спереди освободить полосу.

Удлиненная версия отличается не только длиной, но и формой заднего окна – оно здесь немного больше и прямоугольное. Огромные колесные арки вмещают 21-дюймовые колеса, хотя на начальных комплектациях устанавливают 20-дюймовые.

Но пока пневмоподвеска внедорожника находится в низком положении, никаких проблем с попаданием в салон не возникает. Поэтому открываем двери и заходим в плен настоящей американской роскоши.

Кожа, дерево и технологии

Прежде всего удивляет огромный руль из кожи и вставками дерева. Кнопки в нем размещены не только на лицевой панели, но и спрятаны позади. Именно оттуда можно управлять медиасистемой – переключать треки, делать громче и тому подобное.

Кстати, о "громче" – в салоне акустику установила компания McIntosh, которая известна чрезвычайно качественной Hі-Епԁ домашней акустикой. Обычно она не "озвучивает" автомобили, но для "Гранда" сделала исключение. Сюда специалисты из McIntosh установили 19 динамиков и 10-дюймовый сабвуфер. 17-канальный усилитель на 950 Вт и несколько акустических ноу-хау делают из машины изысканный концертный зал, который оценят меломаны.

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А за мультимедийную составляющую отвечает система Uconnect-5, которая управляется не только центральным 10-дюймовым экраном, но и пассажирским, отвечающий за развлечения переднего "штурмана". Он может не только смотреть фильм в дороге (при этом водитель этого экрана не видит), но и настроить маршрут и передать его на большой экран водителю.

В общем, система может запомнить до пяти водителей с собственными настройками, поддерживать два телефона одновременно и раздавать Wi-Fi восьми пользователям. В салоне большое количество USB-розеток, причем различных форматов, есть даже вход HDMI. Конечно, системы Apple Car Play и Android Auto беспроводные, да еще и с возможностью подключения сразу двух телефонов.

Камеры обзора на 360 градусов можно выбирать на экране, причем передняя и задняя оснащена собственными омывателями, поэтому загрязнение им не страшно. Вид с задней камеры выводится еще и на цифровое салонное зеркало заднего вида. А еще несколько камер установлено в салоне на потолке – благодаря им водитель или пассажир может наблюдать за пассажирами на втором или третьем ряду. Она имеет ночной режим и функцию зума – такая функция полезна для больших семей, чтобы наблюдать за детьми во время поездки. Таким образом, по количеству камер Jeep выиграл чемпионат у Tesla, хотя это не точно.

Вся эта система больше похожа на мультимедийный хаб, который сочетает современные системы помощи водителю и комфорта пассажиров. Кстати, собственный экран есть и на третьем ряду, вот только он уже не показывает кино, а отвечает за функции отдельного климат-контроля.

Проверьте преимущества "великого вождя" на собственном тест-драйве

Сколько функций у этого авто?

Несмотря на огромное количество настроек через монитор, везде еще масса физических кнопок. Кроме регулировки температуры и подогревов с вентиляцией, существуют также достаточно специфические и редкие. Например, над экраном есть кнопка отключения дисплея для переднего пассажира, системы глушения двигателя на остановках, парктроников и активации автоматической парковки. Внизу на центральной консоли, кроме джойстика переключения передач, есть режимы движения и уровни пневмоподвески (в обоих по пять положений).

Панель приборов у водителя – тоже 10-дюймовый экран, на котором доступно масса информации. Кроме традиционных приборов и датчиков, здесь большой дисплей ночного видения, который подсвечивает пешеходов и животных ночью. А еще перед водителем на стекле есть проекционный цветной дисплей, на котором высвечивается текущая скорость, ее ограничения, состояние активного круиза и указатели штатной навигации.

Кроме руля, деревянные вставки есть на торпедо, причем они имеют структуру настоящего дерева (на самом деле это и есть шпон, а не имитация). Кожа в салоне везде, и она не простая, сорта Palermo, простроченная ромбиком, а также со вставками перфорированной Nappa. Торпедо комбинировано тремя материалами – деревом, кожей с прострочкой и блестящим рояльным лаком. На потолке – мягкая ткань темного цвета. Все действительно шикарно, приятно на ощупь и дорого-богато.

Салон первого класса

Водитель и передний пассажир может выставить положение своих сидений в 16 направлениях, включая удлинение подушки для коленей и выдвижение поясничных опор, а также воспользоваться массажем. Конечно, сиденье водителя отъезжает при заходе в салон и устанавливается по индивидуальной настройке при нажатии кнопки старта.

Подогрев-вентиляция предусмотрены даже на втором ряду сидений, причем он подвигается вперед-назад, а спинка наклоняется на 18 градусов таким образом, что позволяет вздремнуть в дороге. Более того, климат еще и на втором ряду двухзонный, то есть каждый из двух пассажиров может выставить температуру воздуха на свой вкус.

Третий ряд сделан из тех же качественных сортов кожи и имеет много "благ цивилизации" – USB-разъемы, дефлекторы обдува и достаточно места для коленей невысоких пассажиров.

Багажник не просто большой, а огромный – если третий ряд сложен, то дотянуться до спинок второго ряда сзади невозможно – от бампера достигает 130 см. Чтобы управлять сиденьями, с каждой стороны есть кнопки, поэтому третий ряд устанавливается и складывается с помощью электроприводов. Второй ряд тоже управляется кнопками, но у него уже просто "падают" спинки на нижние части и создают полноценное спальное место – 190 см в глубину и 108 в ширину.

Интересный нюанс: кнопка закрытия двери багажника находится не на торце двери, а на боковой стенке багажника. В его подполье есть специальная ниша с дренажем для того, чтобы складывать мокрую обувь.

Тишину в салоне обеспечивают не только специальные материалы, но и двойные стеклопакеты в окнах и акустическая система подавления шумов. Во время езды ничего не скрипит, причем даже при преодолении серьезных препятствий. Одна из причин – над структурой кузова здесь серьезно поработали. Он на 60% изготовлен из сверхпрочных сортов стали, а для уменьшения массы многие детали изготовлены из алюминиевого сплава, – в том числе капот, некоторые части кузова и подвески.

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Тот самый атмосферный V6

А ведь под капотом – легендарный американский атмосферный V6 Pentastar, звук которого должен радовать слух! И при нажатии педали газа он действительно звучит так, как когда-то! Конечно, 285 "лошадей" моментально не вырываются вперед, как в электрокаре, но несут трехтонную машину уверенно и мощно. Ему надо раскрутиться, и тогда двигатель покажет весь свой потенциал на 400 Нм. Коробка передач ловко переключается на две передачи вниз при кикдауне и очень незаметно перебирает их во время неспешного разгона.

Во время движения чувствуется, что управляешь чрезвычайно большой машиной. Но если в узких улочках это может создать определенные неудобства, то на трассе с Grand Cherokee ты – король дороги. Максимально разрешенный скоростной режим в 130 км в час кажется в салоне как 80-90, поэтому активный круиз-контроль в этом авто включать стоит всегда. Он не только убережет от штрафов за превышение скорости, но и от чрезмерного расхода топлива. Хотя и на каждую стационарную камеру реагирует звуком, который невозможно выключить.

Во время поездки из Киева в Винницу за 300 километров при постоянной скорости на трассе в 90-130 км/ч он "съел" 11 литров бензина на сотню, что соответствует заявленным характеристикам завода-производителя. А вот в городе аппетит поднимается до 14-15 литров на сотню.

Подвеску Grand Cherokee нельзя назвать слишком мягкой, особенно на 21-дюймовых дисках. Глубокие ямы и наезды на "лежачих полицейских" ощущаются довольно заметными ударами. Хотя более легкие неровности проходят почти незаметными. Такие настройки не позволяют автомобилю сильно расшатываться и обеспечивают достаточную управляемость в поворотах. Это достигается благодаря пневматической системе Quadro Lift, которой помогают адаптивные амортизаторы и многорычажная подвеска на обеих осях.

Выше – только звезды

В самом высоком положении Offroad 2 клиренс "Гранда" достигает 276 мм – так он не только выглядит словно на ходулях, но и залезть в салон проблематично – слишком высоко. В этом положении можно с легкостью переезжать глубокие рвы или колеи, и даже переезжать вброд Тису на мели, если она не глубже 61 см.

Для переезда косогора с вывешиванием колес очень помогает возможность размыкать передний стабилизатор – тогда колеса словно отделяются от кузова. При этом на экране можно узнать угол наклона и сторону света, куда направлена машина в данное время. Когда одно из колес вывешивается или теряет сцепление, оно подтормаживается, а на другие передается больше тяги. Тормоза надежно и плавно сдерживают трехтонную машину, педаль имеет понятную обратную связь.

Полноприводная система Quadra Drive II, которая стоит именно на этой версии "Гранда", не дает возможности водителю принудительно включить полный привод. Вместо этого можно выбрать один из режимов езды – песок/грязь, снег, камень, автоматический или спортивный.

110 ассистентов на одно авто

Было бы странным, если бы на этом автомобиле не было какой-то из современных систем безопасности. Производитель насчитал их аж 110, и это вполне реально. Среди наиболее удобных – удерживание в собственной полосе движения, проверка наличия машин в попутном направлении в слепой зоне перед маневром и трогание на активном круиз-контроле в пробке вслед за передним автомобилем. Для такого большого автомобиля неплохим дополнением стала автоматическая парковка с функцией самостоятельной остановки.

На трассе пневмоподвеска опускает машину до 214 мм, чем достигается лучшая аэродинамика и устойчивость на поворотах. Но машина буквально "садится" на колеса, когда двигатель выключается. Авто опускается до "легковых" 168 мм, чтобы водителю и пассажиру не нужно было выпрыгивать, а можно легко выйти из машины.

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Таким образом, новый Jeep Grand Cherokee – это наиболее универсальный, статусный и сверхсовременный автомобиль. Он в который раз подтвердил свою репутацию машины для самых требовательных и тех, кто не привык себе в чем-то отказывать. Здесь есть все, что придумали в автомобильной промышленности на сегодняшний день, а порой даже больше.

Автомобиль не подведет в любой ситуации – на ровной дороге, не очень, или даже в лесу. А тот факт, что все это стоит денег, не может казаться странным. Потому что такова природа вещей – за все нужно платить. Однако если за деньги можно купить уверенность, наслаждение от вождения и безопасность и комфорт для всех своих близких, то значит, что деньги потрачены не зря.