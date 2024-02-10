19:55, 10 февраля 0

Украинцы знают автомобили Jeep в основном как восстановленные машины с американских аукционов. Однако перед нами - новый, официальный, легендарный Jeep. Он выглядит, едет и оснащен совсем по-другому. Поэтому этот Jeep Compass - настоящий разрушитель мифов об американских автомобилях.

Представитель именитого бренда

Jeep Compass примерно в таком виде, как у нас на тесте, появился в 2019 году. Это был рестайлинг второго поколения, увидевшего свет в 2016-м. Выглядит он современно: это уже не тот Compass со странными круглыми фарами и огромным "грилем" решетки, впервые появившийся в 2006-м. И даже не тот послерестайлинговый (2011-2016), что был похож на Grand Cherokee. Второе поколение стало более "европейским" и современным благодаря сотрудничеству с итальянским Fiat, а затем – с французским концерном Stellantis.

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И теперь Compass – один из самых интернациональных кроссоверов на рынке. Фирменная решетка радиатора Jeep делает автомобиль узнаваемым издалека, заметны и другие типичные для этого американского бренда черты. Это выразительные колесные арки, удлиненная линия окон и боковые ребра кузова.

По размерам, форме и деталям – это типичный европейский кроссовер класса C-SUV, как Opel Grandland, Peugeot 3008 или Nissan Qashqai. По качеству сборки он тоже "европеец", ведь для Украины Jeep Compass изготавливается в Италии, на заводе концерна Stellantis в Мельфе, вместе с Jeep Renegate и Fiat 500X. Кстати, вскоре здесь будут выпускать электромобили Opel, DS и даже Lancia.

В Украине Compass представлен в двух комплектациях – Altitude и Summit – с гибридным приводом, в состав которого входит 130-сильный полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 130 сил и 20-сильный электродвигатель, который питается от батареи на 0,8 кВт/ч.

Jeep использует роботизированную трансмиссию на 7 передач, отправляя всю тягу на передние колеса. Хотя клиренс при этом составляет серьезных 20 см. А дополнительный электродвигатель помогает экономить, ведь аппетит Compass укладывается в цифры менее 6 литров.

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Изменения пошли на пользу

Обновленный Compass получил незначительные изменения снаружи, а вот в салоне – значительно существеннее. И электронных помощников стало больше. А если вы ждали "дубового" пластика, отсутствия звукоизоляции, больших кнопок и неудобной эргономики, то этот Compass может разочаровать. Или, скорее, приятно поразить.

Салон темный, но обшит мягкой экокожей с аккуратной прострочкой. Металлический акцент по всей ширине несколько освежает. Сиденья комбинированные, кожано-тканевые, имеют четко выраженный рельеф и хорошо прилегают к телу. Причем не только передние, но и задние, благодаря чему сидеть там удобно и просторно. То есть американской простоты здесь минимум, а вот европейский подход чувствуется во всем.

В центре – огромный 10,1-дюймовый дисплей информационной системы с яркой картинкой и чувствительным сенсором. Ниже – воздушные дефлекторы, а еще ниже – кнопки регулировки климат-контроля. Да, это не механический кондиционер, как у американских версий, а современный "климат". Но есть ряд интересных кнопочек.

Одна из них выключает гибридный привод. Для чего это? Например, чтобы в мороз завести двигатель. Ведь после нажатия на кнопку "старт" он не заводится, машина сначала начинает движение на электродвигателе, а уже потом подключает ДВС. Но если кого-то ждешь и хочешь прогреть салон, без работающего двигателя не обойтись.

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Еще одна интересная кнопка – автоматической парковки. Включил ее и указатель поворота, машина нашла свободное паркоместо. Затем отпустил руль – и она самостоятельно "заскочила" на место. Конечно, эта опция не новая, однако в кроссоверах этого класса встречается нечасто. К тому же, Compass это делает с помощью электродвигателя, экологично, можно сказать.

Еще здесь можно включить камеры системы обзора на 360 градусов, а потом выбрать именно те, которые нужно для конкретного маневра. Для современных гаджетоманов есть все, что необходимо – по два USB (обычный и Type C) в каждом ряду, беспроводной Car Play и индукционная зарядка телефона. Багажник правильной формы и вмещает 424 л – это средний показатель в классе.

Панель приборов также цифровая и достаточно большая – на 10,25 дюймов. Информации на ней очень много – например, можно увидеть точную температуру охлаждающей жидкости, масла, ее давление и заряд аккумулятора. Кстати, показателей запаса энергии здесь также два – бензина справа и заряда тяговой батареи слева. И хотя последняя небольшая, с ее помощью гибридный Compass может стартовать, передвигаться в тянучках, парковаться и поддерживать движение на стабильной скорости. А вот пополнять энергию гибридная установка способна во время торможений или езды накатом. Чаще всего это случается в городской езде, чтобы увидеть, когда именно; монитор передачи энергии можно вывести на центральный дисплей.

Оригинально в этом Jeep Compass настроены подогревы – сразу после старта включается нагрев водительского кресла и руля. Выключить их можно через соответствующее меню дисплея. Но когда зима пройдет, эту опцию легко отключить.

А еще здесь есть оригинальные органы управления на руле. Они не только снаружи рулевого обода (слева – настройки электронной панели приборов, справа – активный круиз-контроль), но и с внутренней стороны. Там маленькими джойстиками управляется аудиосистема – звук, выбор треков или радиостанций. Сначала непривычно, но со временем понимаешь, что удобно.

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Экономичный Jeep бывает!

Большинство из нас благодаря "американским" Jeep привыкли к многолитровым атмосферным двигателям – например, оттуда к нам привозят Compass с 2,4-литровыми бензиновыми атмосферниками. У них бешеный аппетит в 12-17 литров, поэтому в Украине на них сразу устанавливают ГБО.

Европейский Compass другой – здесь гибридная силовая установка с 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором в коробке передач. Кстати, КП здесь роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя "мокрыми" сцеплениями от немецкой Getrag. Так что ГБО здесь не нужно, ведь аппетит и так очень скромный. Заявленный расход 6 литров на сотню в городе – не фантастика, а вполне реальная цифра. В ходе нашего теста она поднималась максимум на литр.

Гибридная установка достаточно гармонична. Автомобиль трогается на электричестве, затем включается бензиновый двигатель. Когда резко нажимаешь педаль газа, работают оба мотора. Они разгоняют машину до сотни за 10 секунд, и этого достаточно в городском потоке. Разгон плавный, и только во время рваного движения на светофорах можно чувствовать малозаметные толчки переключения передач. В общем, трансмиссия подстраивается под водителя, поэтому будет действовать в зависимости от манеры управления. Самостоятельно включить "спорт" или "эконом" нельзя.

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Комфорт и безопасность – уже в базе

В общем автомобиль достаточно мягкий и комфортный, чего не ожидаешь от привезенных из Америки "Джипов". Он незаметно переваривает как "особенности" украинских дорог, причем достаточно глубокие, так и "лежачие полицейские". И никаких неприятных звуков или ударов в руль! Независимая задняя подвеска способствует превосходной стабильности автомобиля, причем на любой поверхности. Он уверенно держится прямой, но так же успешно держит дугу на повороте. Удивительно как для внедорожника, но факт. Двигателя не слышно, а звуки от дороги и ветра умеренные. Руль точный, с четко выраженным "нулем". То есть автомобиль комфортный, а вовсе не экстремальный, как того ожидаешь от Jeep.

Систем безопасности в украинской комплектации столько, что их может хватить на внедорожник премиум-класса. Или даже больше. Например, круиз-контроль здесь не только адаптивный, с функцией остановки и трогания в тянучках, но и может ездить на чистом электричестве. Не говоря о том, что система остановится перед внезапным препятствием (даже велосипедистом или пешеходом), мягко выравнивает курс, если авто выезжает за пределы полосы с разметкой, а тормоза во время дождя для повышения эффективности имеют специальный алгоритм действия.

В Украине Jeep Compass продается в комплектации Limited 2023 года выпуска по цене 1 261 100 грн ($33 200), а в 2024 модельном году появились новые комплектации: Altitude с ценой от 1 271 000 ($33 400) и Summit – от 1 383 200 ($36 400) Здесь собраны все возможные системы и функции, и даже красный цвет кузова включен в стоимость.

Среди платных опций – только цвет (10 440 – 28 050 грн) и три пакета опций. Например, в пакете "Парковка" устанавливается камера 360, мониторинг слепых зон, подсветка зеркал заднего вида (доступен для Summit за 31 320 грн.). А в "Парковка плюс" есть еще и автоматический парковочный ассистент и противотуманные фары (за 57 150 грн. доступен для Altitude). Достаточно интересный пакет "Премиум", который включает электропривод крышки багажника, систему удержания автомобиля в центре полосы движения, беспроводную зарядку, штатную навигацию и прочее (за 54 340 грн, доступен для обеих комплектаций).

Выбора силовых агрегатов, к сожалению, нет, хотя в соседней Польше доступен еще и 240-сильный Plug-in гибрид с полным приводом. Правда, цены там гораздо выше – аналогичная комплектация "нашей" Limited 2023 стоит в пересчете на гривны 1,5 миллиона, а Plug-in – под два миллиона гривен.

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Таким образом, представленный в Украине у официальных дилеров "европейский" Jeep Compass существенно отличается не только от нашего представления о внедорожниках этой марки, но даже от американских близнецов, которые привозят из-за океана. Это современный по технологиям, хорошо укомплектованный автомобиль, у которого удобный и мягкий салон, большой экран, электронную приборную панель.

Он хорошо чувствует себя в городском потоке, обладает высоким клиренсом и достаточным пространством в салоне и багажнике. А главное – он поражает экономичностью, ведь потребляет бензина втрое меньше, чем его американские коллеги. Поэтому Compass будет неплохим выбором для нынешних владельцев авто из США, которым надоели высокий аппетит, сложности с мультимедиа и проблемы с запчастями. А трехлетняя официальная гарантия на автомобиль и интересные кредитные условия могут стать дополнительным стимулом сменить авто на новое.