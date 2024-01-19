Бренд Jeep раскрыл несколько деталей о новом Wagoneer S EV - самой главной сенсацией стал тот факт, что кроссовер будет иметь разгон, как у некоторых суперкаров.

Электрический Wagoneer S станет первым электромобилем Jeep, который будет продаваться на рынке США. Бренд поделился важной информацией о производительности. Модель будет иметь мощность 600 лошадиных сил и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды.

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Емкость батареи, количество электромоторов и запас хода до сих пор держат в тайне. Можно предположить, что кроссовер будет использовать два электродвигателя, то есть будет иметь полный привод, которую Jeep называет 4xe, и предлагает как стандартную опцию.

В тизере показана передняя часть будущего Jeep с искусственной решеткой радиатора с подсветкой, с семью вертикальными планками. Над ним расположена светодиодная лента, которая совмещена с фарами. Задняя часть, вероятно, имитирует переднюю, с точки зрения фонарей, поскольку светодиодная лента сзади стала нормой в области дизайна автомобилей.

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Можно уверенно сказать, что Wagoneer S EV будет похож на своего обычного аналога с ДВС, которого Jeep представил в 2022 году. Производство модели должно начаться в конце года, а поставки – в первом квартале 2025 года. Wagoneer S также будет доступен на ключевых рынках во всем мире позже.

Jeep работает над еще одной электрической моделью. Это будет меньший Recon, производство которого также ожидается в конце 2024 года. Первым серийным электромобилем под брендом Jeep является Avenger, но с 2022 года он выпускается только в Европе.

Электромобили являются частью плана по глобальной трансформации бренда Jeep. Согласно долгосрочному стратегическому плану Stellantis Dare Forward 2030, бренд стремится к линейке с нулевыми выбросами, а это означает, что через шесть лет будет полностью электрическая линейка моделей Jeep.