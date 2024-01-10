10:00, 10 января 0

Легендарная американская марка автомобилей, которая стала основателем наиболее популярного класса автомобилей, вернулась в Украину. Jeep, считающийся отцом всех внедорожников, хорошо подготовился для возвращения.

Jeep – это автомобильный бренд, у которого едва ли не самая интересная и славная история. Настоящий символ Америки. С начала 2024 года он получил нового представителя – официального импортера автомобилей концерна Stellantis в Украине. Ведь бренд Jeep несколько лет назад стал частью этого автоконцерна, одного из крупнейших в мире.

И теперь Jeep получил новые дилерские центры, фирменный официальный сервис, а главное – модельный ряд с легендарными и новыми моделями Wrangler, Compass и Grand Cherokee.

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Откуда взялся Jeep и почему стал легендарным

Появление бренда уходит корнями в бурные годы Второй мировой войны, поэтому украинцам близки эти события. В 1940 году американская армия объявила конкурс на разработку легкого разведывательного автомобиля, и участие в конкурсе решились принять только три компании: American Bantam, Ford и Willys-Overland. Тогда нужен был выносливый, надежный, неприхотливый автомобиль, который легко преодолеет бездорожье и не подведет в любой ситуации.

Ни одна из упомянутых компаний не создала идеальную военную машину, поэтому ее создали на базе двух марок – Ford и Willys-Overland. Последний получил мощный двигатель на 60 сил и более прочную раму. Автомобиль получил механическую КПП на 4 скорости, двухступенчатую раздаточную коробку и полный привод. В результате этих изменений появился легендарный внедорожник Willys MB, который стал основным легким разведывательным автомобилем США и их союзников во Второй мировой войне. Всего было изготовлено 650 тысяч таких джипов! Кстати, несколько сотен из них проехались в 1945 году по улицам Киева во время Парада победы.

О происхождении названия Jeep ведется много споров. Есть теория, что тогда так называли новоприбывших американских рекрутов. Возможно, аббревиатурой GP сокращали название авто "General Purpose" (то есть для общего назначения). Некоторые даже говорит об имени персонажа Юджина Джипа в комиксах о Папае, известного своими сверхъестественными способностями. А кто-то говорит, что таким было название небольшого трактора. Тем не менее, происхождение названия стало первой загадкой компании, однако торговую марку "Jeep" было успешно зарегистрировано компанией Willys-Overland в 1950 году.

После войны Jeep превратился в популярный автомобиль для отдыха и развлечений. Высокий клиренс и полный привод сделали его идеальным для выездов за город и грунтовых дорог. Еще в 1945 году Willys MB был преобразован в гражданскую версию – Jeep CJ, которая выпускалась вплоть до 1986 года. Автомобиль был настолько популярным, что за 42 года было произведено полтора миллиона таких джипов. Правда, преемник, Wrangler был еще более успешным – с тех пор было продано пять миллионов машин! Интересно, что до недавнего времени у Jeep Wrangler фактически не было конкурентов.

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Поздравление джиперов Jeep Wave и Duck Duck Jeep

Легендарный бренд гордится не менее легендарной субкультурой, которая у джиперов очень развита. У владельцев Jeep даже есть привычка приветствовать друг друга, поднимая ладони вверх, так называемым Jeep Wave. Кто-то говорит, что такая традиция пошла еще со времен Второй Мировой войны, когда так приветствовали водителей Willys MB, которые подвозили на передок оружие, продукты и почту. Или может уже после войны так приветствовали бывшие солдаты, которые в мирной жизни ездили на "Виллисах".

Третья теория утверждает, что более-менее современный вид Jeep Wave приобрела уже в 60-70-х годах, когда стали массово покупать автомобили Jeep. Их владельцы так салютовали друг другу на дороге. И сегодня эта субкультура даже может похвалиться собственной иерархией. В частности, первыми здороваются с водителями старых версий, например CJ, или теми, у кого грязный или более тюнингованный Jeep. Интересно, что согласно опросам, большинство владельцев других марок тоже хотели бы иметь похожие приветствия.

Уже в конце двадцатого века владельцы Jeep решили не ограничиваться оригинальными поздравлениями и начали движение под названием Duck Duck Jeep. Это традиция оставлять на капоте "Джипа", который Вам понравился, игрушечного резинового утенка. Такое своеобразное приветствие – знак уважения к другим владельцам Jeep. И как говорят сторонники этого движения: "Даже если ты на городском кроссовере, однако под брендом Jeep – ты тоже наш друг!"

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Легендарный вездеходный Jeep Wrangler

Это, пожалуй, самый известный Jeep на сегодня. Современный наследник "Виллиса", который сохранил ДНК и главные преимущества предшественников. Семь вертикальных прорезей в решетке радиатора – как и в первых CJ. Те же круглые фары и угловатый дизайн, складное лобовое стекло и разборная крыша. А чего стоит практичный салон, в котором пол можно мыть из шланга? Даже человек, далекий от автопрома, безошибочно узнает эту икону среди внедорожников.

Wrangler сохранил классическую раму с крепкими неразрезными мостами Dana, гигантскими ходами подвески и клиренсом в 25 см, однако имеет современную платформу и ходовую. Wrangler 2024 года оснащен двухлитровым турбобензиновиком с высокой степенью форсировки, который выдает 272 силы и 400 Нм крутящего момента. Их Wrangler передает на колеса через автоматическую КПП на 8 передач. Интересно, что на выбор предлагают две раздаточных коробки. Базовой считается трансмиссия Selec-Trac с пониженным рядом передач от 2,7 до 1.

Украинцам предлагают Jeep Wrangler в единственной топ-комплектации Rubikon Unlimited с раздаточной коробкой Roc-Trac и еще более крутым передаточным числом 4:1, которая дает больше возможностей на бездорожье. Вообще, для владельцев Jeep комплектация Rubicon – это культовое слово. Почти святое! Так называется, пожалуй, самая известная в мире сверхсложная внедорожная трасса, проложенная в горах Сьерра Невада.

Тысячи любителей оффроуда стремятся покорить Rubicon Trail. Ежегодно фанаты активного отдыха на настоящих внедорожниках преодолевают 35-километровый маршрут, наслаждаясь невероятными пейзажами. Он фактически вырезан в горах Калифорнии. И серийный Wrangler Rubicon Unlimited уверенно преодолевает легендарную трассу даже без дополнительного оборудования. Хотя разнообразные джиперские аксессуары чаще всего устанавливают именно на Jeep Wrangler.

Выбор аксессуаров для него чрезвычайно широк. Для Wrangler с учетом доработок от Mopar предлагают более трех сотен опций. Более того, можно даже заказать заводскую тюнинг-версию Wrangler Rubicon Mopar с 37-дюймовыми шинами и 101-миллиметровым лифтом подвески.

Поэтому неудивительно, что кастомизация стала настоящей религией среди владельцев Jeep. Они собираются на огромные фестивали, чтобы похвастаться своими железными конями. И один из самых известных фестивалей – Пасхальное Jeep Safari, которое проходит уже более полувека среди красных скал в городе Моаб штата Юта. Культовость этого события среди джиперов зашкаливает, а сам производитель периодически даже готовит для фестиваля уникальные концепты.

Знакомьтесь с легендарным внедорожником Jeep Wrangler в шоу-руме модели

Современный гибридный Jeep Compass

Compass на сегодня – это третья самая популярная модель Jeep. Это уже вторая генерация модели, которая пришла на смену сразу двум "Джипам": первому поколению Compass и модели Patriot. В 2022 году этот Jeep пережил масштабное обновление. И именно на этом рестайлинге ярко видно эволюцию двигателей Jeep, то есть движение от атмосферных моторов относительно большого объема к малолитражным электрифицированным силовым установкам.

В украинском модельном ряду Compass представлен в единственной комплектации Limited с гибридным приводом, в состав которого входит 130-сильный полуторалитровый бензиновый турбомотор и 20-сильный электродвигатель, который питается от батареи на 0,8 кВт/ч. Jeep использует роботизированную трансмиссию на 7 передач, чтобы отправлять всю тягу на передние колеса. Хотя клиренс при этом составляет серьезных 20 см. А дополнительный электродвигатель помогает экономить, ведь аппетит Compass укладывается в менее 6 литров бензина на сто километров пути.

Внешне после обновления Compass изменился не сильно, а вот интерьер перекроили кардинально. Дизайн салона чем-то напоминает флагманский Grand Cherokee. На центральной консоли возвышается 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с беспроводным подключением Apple Car Play и Android Auto, а перед водителем цифровая панель приборов еще большего размера – на 10,25 дюйма.

Этой холодной зимой покупатели оценят подогрев руля и передних кресел. Несмотря на максимальную для модели комплектацию, на сегодня Compass является самым доступным и прагматичным Jeep'ом в линейке. Неплохой шанс войти в клуб владельцев американской марки и дорасти до флагманского Grand Cherokee.

Узнавайте более подробную информацию о технологичном Jeep Compass в шоу-руме модели

Роскошный и мощный Jeep Grand Cherokee

И если Wrangler вызывает желание покататься исключительно оффроудом, то Grand Cherokee воспринимается как очень дорогая игрушка, способная поразить и на асфальте. Его предок еще в 1992 году был одним из основателей класса люксовых внедорожников. Это уже пятое поколение культового внедорожника. В течение тридцати лет Grand Cherokee нашел семь миллионов владельцев по всему миру. И это, пожалуй, самый титулованный внедорожник класса люкс за всю историю.

Grand Cherokee предлагается в Украине аж в трех комплектациях. С двухлитровым турбомотором на 271 силу, или с атмосферным бензиновиком 3,6 л Pentastar на 286 лошадок. Последний, кстати, семь раз возглавлял десятку лучших моторов Америки. Оба двигателя идут только с автоматом на 8 передач и всегда с полным приводом, который может отличаться в зависимости от комплектации.

Несмотря на люксовый лоск, Grand Cherokee – один из лучших в классе на бездорожье. Причем владелец может выбирать степень внедорожных талантов, которые зависят от типа раздаточной коробки. Потому что трансмиссий у Grand Cherokee может быть аж три на выбор. Начальные комплектации Limited с двухлитровым мотором оснащаются приводом Quadra-Trac И без пониженного ряда передач. Он использует открытые дифференциалы и полагается на систему контроля тяги, подтормаживает пробуксовывающие колеса, перебрасывая момент на ось с лучшим сцеплением.

Более продвинутым является привод Quadra-Trac II для комплектаций Limited и Overland с мотором 3,6 л. Это уже настоящая полноприводная техника с пониженным рядом передач, которая позволяет реализовать потенциал модели на бездорожье или при буксировке тяжелых прицепов весом до 2,8 тонн. Но самые большие таланты на бездорожье раскрывает коробка Quadra-Drive II, которая идет в паре с дифференциалом повышенного трения задней оси, что способен перебрасывать максимум тяги на колесо с лучшим сцеплением.

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Такой Grand Cherokee в исполнении Summit Reserve на бездорожье способен поразить не менее, чем Wrangler. А может и больше, ведь делает все легче и комфортнее. Поэтому водителю может показаться, что гигант карабкается сам. За счет пневматической подвески в двух высших комплектаций внедорожник способен увеличивать клиренс с 215 до 276 мм. Подвеска у него многорычажная, что гарантирует комфорт и повышенную проходимость. И даже в воде Grand едет уверенно, ведь глубина брода составляет 61 см.

Слово Luxury, то есть "шикарный", точно отражает сущность интерьера. Так что преодолевать грязь можно и в роскоши! Кресла с массажем, дорогая кожа, декор шпоном дерева, камера ночного видения, цифровая 10,25-дюймовая панель приборов, премиальная аудиосистема McIntosh и даже интерактивный дисплей для переднего пассажира! Это не только один из самых роскошных больших внедорожников мира, но и один из самых красивых!

Особенно в удлиненной версии L на семь мест. На фоне изящных линий "Большого вождя", как его называют на родине, многие конкуренты выглядят неуклюже.

Записывайтесь на тест-драйв Jeep Grand Cherokee прямо сейчас

Лучший способ оценить машину – это испытать ее самому. На сегодня в Украине открыты дилерские центры в Киеве, Днепре, Одессе и Львове, и это только начало.

Все они выполнены в новом фирменном стиле компании, имеют подготовленный персонал и все необходимое, чтобы достойно представлять и обслуживать автомобили этой легендарной марки. А главное, у дилеров уже есть машины для тест-драйва, поэтому чтобы заказать пробную поездку, надо воспользоваться формой на сайте jeep.ua.

При необходимости дилеры предложат программу финансирования и страхования, а гарантия на автомобили Jeep составляет 3 года или 100 тысяч км в зависимости от того, что наступит раньше. Также, для владельцев Jeep действует Jeep Assintance – программа технической помощи в дороге.