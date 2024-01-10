10:00, 10 січня 0

Легендарна американська марка автомобілів, яка стала засновником найбільш популярного класу авто, повернулась в Україну. Jeep, який вважається батьком усіх позашляховиків, добряче підготувався для повернення.

Jeep – це автомобільний бренд, який має чи не найбільш цікаву та славну історію. Справжній символ Америки. З початку 2024 року він отримав нового представника – офіційного імпортера автомобілів концерну Stellantis в Україні. Адже бренд Jeep кілька років тому став частиною цього автоконцерну, одного з найбільших у світі.

І тепер Jeep отримав нові дилерські центри, фірмовий офіційний сервіс, а головне – модельний ряд з легендарними та новими моделями Wrangler, Compass та Grand Cherokee.

Знайомтесь з оновленнями бренду на офіційному сайті в Україні

Звідки взявся Jeep та чому став легендарним

Поява бренду сягає корінням в буремні роки Другої світової війни, тож українцям близькі ці події. У 1940 році американська армія оголосила конкурс на розробку легкого розвідувального автомобіля, і участь в конкурсі наважились взяти лише три компанії: American Bantam, Ford та Willys-Overland. Тоді потрібен був витривалий, надійний, невибагливий автомобіль, який легко подолає бездоріжжя та не підведе у будь-якій ситуації.

Жодна зі згаданих компаній не створила ідеальну військову машину, тож її створити на базі двох марок – Ford та Willys-Overland. Останній отримав потужніший двигун на 60 сил та міцнішу раму. Автомобіль мав механічну КПП на 4 швидкості, двоступеневу роздавальну коробку і повний привід. У результаті цих змін з’явився легендарний позашляховик Willys MB, який став основним легким розвідувальним автомобілем США та їх союзників у Другій світовій війні. Загалом було виготовлено 650 тисяч таких джипів! До речі, кілька сотень з них проїхалися в 1945 році вулицями Києва під час Параду перемоги.

Про походження назви Jeep точиться багато суперечок. Є теорія, що тоді так називали новоприбулих американських рекрутів. Можливо, абревіатурою GP скорочували назву авто "General Purpose" (тобто для загального призначення). Дехто навіть говорить про ім’я персонажа Юджина Джипа в коміксах про Папая, відомого своїми надприродними здібностями. А хтось каже, що такою була назва невеликого трактора. Менше з тим, походження назви стало першою загадкою компанії, однак торгову марку “Jeep” було успішно зареєстровано компанією Willys-Overland у 1950 році.

Після війни Jeep перетворився на популярний автомобіль для відпочинку та розваг. Високий кліренс та повний привід зробили його ідеальним для виїздів за місто та ґрунтових доріг. Ще в 1945 році Willys MB було перетворено на цивільну версію — Jeep CJ, яка випускалася аж до 1986 року. Авто було настільки популярним, що за 42 роки було вироблено півтора мільйона таких джипів. Щоправда, наступник, Wrangler був ще більш успішним – з того часу було продано п’ять мільйонів машин! Цікаво, що до недавнього часу у Jeep Wrangler фактично не було конкурентів.

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Привітання джиперів Jeep Wave та Duck Duck Jeep

Легендарний бренд має не менш легендарну субкультуру, яка у джиперів дуже розвинута. У власників Jeep навіть є звичка вітати один одного, підіймаючи долоні вгору, так званим Jeep Wave. Хтось каже, що така традиція пішла ще з часів Другої Світової війни, коли так вітали водіїв Willys MB, які підвозили на передок зброю, харчі та пошту. Чи може вже після війни так віталися колишні солдати, які в мирному житті їздили на “Віллісах”.

Третя теорія стверджує, що більш-менш сучасного вигляду Jeep Wave набула вже у 60-70-их роках, коли стали масово купувати автомобілі Jeep. Їх власники так салютували один одному на дорозі. І сьогодні ця субкультура навіть має власну ієрархію. Зокрема, першими вітаються з водіями старіших версій, наприклад CJ, або тими, у кого брудніший чи більш тюнінгований Jeep. Цікаво, що згідно з опитуваннями, більшість власників інших марок теж хотіли б мати схожі вітання.

Уже наприкінці двадцятого століття власники Jeep вирішили не обмежуватись оригінальними привітаннями та започаткували рух під назвою Duck Duck Jeep. Це традиція залишати на капоті “Джипа”, який Вам сподобався, іграшкове гумове каченя. Таке своєрідне вітання - знак поваги до інших власників Jeep. І як кажуть прихильники цього руху: “Навіть якщо ти на міському кросовері, однак під брендом Jeep – ти теж наш друзяка!”

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Легендарний всюдихідний Jeep Wrangler

Це, мабуть, найвідоміший Jeep на сьогодні. Сучасний спадкоємець “Вілліса”, який зберіг ДНК і головні переваги попередників. Сім вертикальних прорізів в решітці радіатора – як і в перших CJ. Ті ж круглі фари та кутастий дизайн, складане лобове скло та розбірний дах. А чого вартий практичний салон, в якому підлогу можна мити зі шлангу? Навіть людина, далека від автопрому, безпомилково впізнає цю ікону серед позашляховиків.

Wrangler зберіг класичну раму з міцними нерозрізними мостами Dana, гігантськими ходами підвіски і кліренсом в 25 см, однак має сучасну платформу і ходову. Wrangler 2024 року оснащено дволітровим турбобензиновиком з високим ступенем форсування, який видає 272 сили і 400 Нм обертального моменту. Їх Wrangler передає на колеса через автоматичну КПП на 8 передач. Цікаво, що на вибір пропонують дві роздавальних коробки. Базовою вважається трансмісія Selec-Trac з пониженим рядом передач від 2,7 до 1.

Українцям пропонують Jeep Wrangler в єдиній топ-комплектації Rubikon Unlimited з роздавальною коробкою Roc-Trac та ще більш крутим передавальним числом 4:1, яка дає більше можливостей на бездоріжжі. Взагалі, для власників Jeep комплектація Rubicon - це культове слово. Майже святе! Так називається, мабуть, найвідоміша у світі надскладна позашляхова траса, прокладена в горах Сьєрра Невада.

Тисячі любителів офроуду прагнуть підкорити Rubicon Trail. Щороку фанати активного відпочинку на справжніх позашляховиках долають 35-кілометровий маршрут, насолоджуючись неймовірними краєвидами. Він фактично вирізаний у горах Каліфорнії. І серійний Wrangler Rubicon Unlimited впевнено долає легендарну трасу навіть без додаткового обладнання. Хоча різноманітні джиперські аксесуари найчастіше встановлюють саме на Jeep Wrangler.

Вибір аксесуарів для нього надзвичайно широкий. Для Wrangler з урахуванням доопрацювань від Mopar пропонують понад три сотні опцій. Більше того, можна навіть замовити заводську тюнінг-версію Wrangler Rubicon Mopar з 37-дюймовими шинами і 101-міліметровим ліфтом підвіски.

Тому не дивно, що кастомізація стала справжньою релігією серед власників Jeep. Вони збираються на величезні фестивалі, аби похвалитися своїми залізними конями. І один з найвідоміших фестивалів – Великоднє Jeep Safari, яке проходить вже понад півсторіччя серед червоних скель в місті Моаб штату Юта. Культовість цієї події серед джиперів зашкалює, а сам виробник періодично навіть готує для фестивалю унікальні концепти.

Знайомтесь з легендарним позашляховиком Jeep Wrangler в шоу-румі моделі

Сучасний гібридний Jeep Compass

Compass на сьогодні – це третя найпопулярніша модель Jeep. Це вже друга генерація моделі, яка прийшла на зміну одразу двом “Джипам”: першому поколінню Compass та моделі Patriot. У 2022 році цей Jeep пережив масштабне оновлення. І саме на цьому рестайлінгу яскраво видно еволюцію двигунів Jeep, тобто рух від атмосферних моторів відносно великого об’єму до малолітражних електрифікованих силових установок.

В українському модельному ряду Compass представлено у єдиній комплектації Limited з гібридним приводом, до складу якого входить 130-сильний півторалітровий бензиновий турбомотор та 20-сильний електродвигун, який живиться від батареї на 0,8 кВт/год. Jeep використовує роботизовану трансмісію на 7 передач, аби надсилати всю тягу на передні колеса. Хоча кліренс при цьому становить серйозних 20 см. А додатковий електродвигун допомагає економити, адже апетит Compass вкладається в менше 6 літрів бензину на сто кілометрів шляху.

Зовні після оновлення Compass змінився не сильно, а от інтер’єр перекроїли кардинально. Дизайн салону чимось нагадує флагманський Grand Cherokee. На центральній консолі височіє 10,1-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з бездротовим підключенням Apple Car Play та Android Auto, а перед водієм цифрова панель приладів ще більшого розміру — на 10,25 дюйма.

Цієї холодної зими покупці оцінять підігрів керма та передніх крісел. Попри максимальну для моделі комплектацію, на сьогодні Compass є найдоступнішим і найпрагматичнішим Jeep’ом в лінійці. Непоганий шанс увійти в клуб власників американської марки і дорости до флагманського Grand Cherokee.

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Розкішний та потужний Jeep Grand Cherokee

І якщо Wrangler викликає бажання покататися виключно офроудом, то Grand Cherokee сприймається як дуже дорога іграшка, що здатна вразити і на асфальті. Його пращур ще в 1992 році був одним із засновників класу люксових позахшляховиків. Це уже п’яте покоління культового позашляховика. Протягом тридцяти років Grand Cherokee знайшов сім мільйонів власників по всьому світу. І це, мабуть, найбільш титулований позашляховик класу люкс за всю історію.

Grand Cherokee пропонується в Україні аж в трьох комплектаціях. З дволітровим турбомотором на 271 силу, або з атмосферним бензиновиком 3,6 л Pentastar на 286 конячок. Останній, до речі, сім разів очолював десятку кращих моторів Америки. Обидва двигуни йдуть тільки з автоматом на 8 передач і завжди з повним приводом, який може відрізнятися в залежності від комплектації.

Незважаючи на люксовий лоск, Grand Cherokee – один з кращих в класі на бездоріжжі. Причому власник може обирати ступінь позашляхових талантів, які залежать від типу роздавальної коробки. Бо трансмісій у Grand Cherokee може бути аж три на вибір. Початкові комплектації Limited з дволітровим мотором оснащуються приводом Quadra-Trac І без пониженого ряду передач. Він використовує відкриті диференціали і покладається на систему контролю тяги, підгальмовує колеса, що пробуксовують, перекидаючи момент на вісь з кращим зчепленням.

Більш просунутим є привод Quadra-Trac ІІ для комплектацій Limited та Overland з мотором 3,6 л. Це вже справжня повнопривідна техніка з пониженим рядом передач, яка дозволяє реалізувати потенціал моделі на бездоріжжі чи під час буксирування важких причепів вагою до 2,8 тон. Але найбільші таланти на бездоріжжі розкриває коробка Quadra-Drive II, яка йде в парі з диференціалом підвищеного тертя задньої осі, що здатен перекидати максимум тяги на колесо з кращим зчепленням.

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Такий Grand Cherokee у виконанні Summit Reserve на бездоріжжі здатен вразити не менше, аніж Wrangler. А може й більше, адже робитиме все легше і комфортніше. Тому водієві може здатися, що гігант дряпається сам. За рахунок пневматичної підвіски у двох вищих комплектацій позяшляховик здатен збільшувати кліренс з 215 до 276 мм. Підвіска у нього багатоважільна, що гарантує комфорт та підвищену прохідність. І навіть в воді Grand їде впевнено, адже глибина броду становить 61 см.

Слово Luxury, тобто «шикарний», точно відображає сутність інтер’єру. Тож долати багнюку можна і в розкоші! Крісла з масажем, дорога шкіра, декор шпоном дерева, камера нічного бачення, цифрова 10,25-дюймова панель приладів, преміальна аудіосистема McIntosh і навіть інтерактивний дисплей для переднього пасажира! Це не лише один з найрозкішніших великих позашляховиків світу, але й один з найгарніших!

Особливо у подовженій версії L на сім місць. На фоні витончених ліній «Великого вождя», як його називають на батьківщині, багато конкурентів виглядають незграбно.

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Найкращий спосіб оцінити машину — це випробувати її самому. На сьогодні в Україні відкриті дилерські центри у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові, і це лише початок.

Усі вони виконані у новому фірмовому стилі компанії, мають підготовлений персонал та усе необхідне, щоб достойно представляти та обслуговувати автомобілі цієї легендарної марки. А головне, у дилерів вже є машини для тест-драйву, тож щоб замовити пробну поїздку, треба скористатися формою на сайті jeep.ua.

За необхідності дилери запропонують програму фінансування та страхування, а гарантія на автомобілі Jeep становить 3 роки або 100 тисяч км в залежності від того, що настане раніше. Також, для власників Jeep діє Jeep Assintance – програма технічної допомоги в дорозі.