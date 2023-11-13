На позашляховик Jeep Wrangler оголошено ціни, відкрито прийом замовлень у дилерів.

Легендарний позашляховик Jeep Wrangler стартує в Україні з єдиної підготовленої для бездоріжжя версії 4D Unlimited Rubicon, дволітровим турбодвигуном на 172 сили та 8-ступеневою коробкою передач за 2 818 900 грн. (76 200 дол. США). Перші партії Jeep Wrangler уже зараз знаходяться в Україні.

Якщо ви вважаєте, що ціна для цього позашляховика завищена, то помиляєтесь. Wrangler завжди був недешевим: наприклад, аналогічна модель в Німеччині стартує від 71 900 євро, що в доларах приблизно 75 900. Тобто ціна в Україні фактично однакова з європейською.

Також цікаво значно дешевший Jeep Compass

Розпочавши історію з легендарного Willys MB, автомобіль Jeep Wrangler вже понад 80 років є прикладом створення справжніх позашляховиків.

Характерний стиль Jeep Wrangler не сплутати з жодним іншим автомобілем. Він має рознесені по краях кузова колесами, великий кліренс, мінімальні звиси, широкі колісні арки.

Його конструкція мало змінюється з роками: міцна рамна основа, суцільні мости, вбудована «клітка» салону, можливість знімати дах та дверцята.

Позашляховик Jeep Wrangler Unlimited зі 4-дверним кузовом у версії Rubicon має загальну довжину 4 882 мм, ширину 1 894 мм, висоту 1 848 мм, а його колісна база – 3 008 мм. Кліренс сягає 252 мм, а глибина подолання броду становить 762 мм.

Під капотом – сучасний турбомотор 2L TURBO GME T4, що має потужність 272 к.с. та крутний момент 400 Нм. Він поєднаний з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Позашляховик Jeep Wrangler у версії Rubicon отримав повний привод 4WD Rock Track, спеціальний знижувальний ряд трансмісії (співвідношення 4,0:1), посилений передні міст Dana M210, блокування переднього та заднього диференціалів та багато іншого.

Жорстка конструкція шини Continental WinterContact TS 870 P створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом або великих чи рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

В салоні – сидіння зі шкіряним оздобленням (натуральна або еко-шкіра). Передбачено підігріви не лише сидінь, але й керма. На передній панелі встановлено мультимедійну систему UConnect з можливістю підключення смартфонів (Android Auto або Apple CarPlay) та 8,4-дюймовим дисплеєм.

Версія Jeep Wrangler Rubicon отримала також 17-дюймові колісні диски та шини для бездоріжжя, надміцні червоні гаки для буксирування, систему відключення переднього стабілізатора поперечної стійкості, широкі чорні колісні арки, камеру переднього огляду, додаткові отвори в капоті для охолодження двигуна тощо.

Також доступний розширений перелік систем безпеки: ABS, ESP, Hill Start Assist, система постійного повного приводу з 5-ма режимами роботи роздавальної коробки передач, попередження фронтального зіткнення з функцією активного гальмування, адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки, система моніторингу "сліпих зон" та розпізнавання перехресного руху і тд.

Нагадаємо, що в Києві почали роботу офіційні дилери Jeep.