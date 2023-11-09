Американський бренд Jeep продовжує власний перезапуск в Україні та починає оголошувати ціни на автомобілі.

Офіційні продажі американського бренду в Україні відкриває новий кросовер Jeep Compass, його ціна стартує від 1 237 700 грн.



Кросовер Jeep Compass першого покоління з’явився у 2006 році. Друге покоління Jeep Compass дебютувало у 2016 році та було оновлено до початку 2022 модельного року. Саме такий оновлений кросовер Jeep Compass відкриває лінійку Бренду Jeep в Україні.

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Оновлення автомобіля до 2022 модельного року надало йому змінений передній бампер, нові фари та колісні диски, розширену палітру кольорів кузова.

Салон автомобіля Jeep Compass також суттєво змінився. Пласка горизонтальна панель підкреслює ширину кузова автомобіля, нове кермо візуально поєднує кросовер Jeep Compass з моделями класом вище, а цифровий 10,25-дюймовий кластер надає всю необхідну водію інформацію про поточну подорож. Мультимедійна система UConnect п’ятого покоління (з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto) побудована навколо сенсорного 10,1-дюймового дисплею.



Новий Jeep Compass в України буде пропонуватись з гібридною силовою установкою 1.5L MHEV 130, що працює у парі з трансмісією DCT-7 та переднім приводом.

Основою гібридної системи e-Hybrid виступає двигун внутрішнього згорання об’ємом 1,5 Turbo, що має потужність 130 к.с. та крутний момент 240 Нм. Йому допомагає електродвигун P2 потужністю 15 кВт (або 20 к.с.) з крутним моментом 55 Нм та системою живлення 48V з можливістю рекуперації енергії під час сповільнень/гальмувань автомобіля.

Головна відмінність гібридної системи автомобіля Jeep Compass від інших MHEV-гібридів полягає у можливості короткочасного руху виключно на електроприводі: наприклад, повільне посування вперед в заторах або паркування лише за допомогою електродвигуна. Це дає змогу виключити роботу традиційного двигуна внутрішнього згорання в найбільш несприятливих для нього умовах. Це позначається на покращені економії пального – лише 5,6-6 л на 100 км (змішаний цикл WLTP).

Для кросоверів Continental розробив нову шину WinterContact TS 870 P. Малюнок протектора на цій шині зроблений таким чином, що дуже швидко витісняє воду з плями контакту, що забезпечує кращу керованість, коротший гальмівний шлях і ефективний захист від аквапланування. Рекламна інформація

Використання 7-ступеневої трансмісії DCT з подвійним «мокрими» зчепленнями забезпечує швидкість перемикання передач та оптимальні режими роботи для двох двигунів разом або окремо.

Кросовер Jeep Compass буде запропонований українським покупцям в комплектації Limited.

Список обладнання комплектації Limited:

Система стабілізації ESC та функція зменшення ризику перекидання, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків та система екстреного гальмування, кріплення дитячих крісел LATCH, адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки, активна система утримання смуги руху тощо.

Також присутні двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду, безключовий доступ та запуск двигуна, бездротова зарядка, сучасна мультимедійна система UConnect, фари EcoLED з функцією SmartBeam, комбіноване оздоблення сидінь (тканина/шкіра), підігрів керма, підігріви передніх сидінь тощо.

Крім того, Новий Jeep Compass у якості опції може запропонувати камери кругового огляду 360, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, систему допомоги при паркуванні та ін.. На офіційному українському сайті Бренду ви знайдете більше інформації про системи безпеки та різноманітне оснащення автомобіля Jeep Compass.

Вартість Нового Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Limited в Україні буде складати – від 1 237 700 грн.