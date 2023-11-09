Американский бренд Jeep продолжает собственный перезапуск в Украине и начинает объявлять цены на автомобили.

Официальные продажи американского бренда в Украине открывает новый кроссовер Jeep Compass, его цена стартует от 1237700 грн.



Кроссовер Jeep Compass первого поколения появился в 2006 году. Второе поколение Jeep Compass дебютировало в 2016 году и было обновлено к началу 2022 модельного года. Именно такой обновленный кроссовер Jeep Compass открывает линейку Бренда Jeep в Украине.

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Обновление автомобиля к 2022 модельному году предоставило ему измененный передний бампер, новые фары и колесные диски, расширенную цветовую палитру кузова.

Салон автомобиля Jeep Compass также изменился. Плоская горизонтальная панель подчеркивает ширину кузова автомобиля, новый руль визуально сочетает кроссовер Jeep Compass с моделями классом выше, а цифровой 10,25-дюймовый кластер предоставляет всю необходимую водителю информацию о текущем путешествии. Мультимедийная система UConnect пятого поколения (с помощью Apple CarPlay и Android Auto) построена вокруг сенсорного 10,1-дюймового дисплея.



Новый Jeep Compass в Украине будет предлагаться с гибридной силовой установкой 1.5L MHEV 130, работающей в паре с трансмиссией DCT-7 и передним приводом.

Основой гибридной системы e-Hybrid выступает двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 Turbo, обладающий мощностью 130 л.с. и крутящий момент 240 Нм. Ему помогает электродвигатель P2 мощностью 15 кВт (или 20 л.с.) с крутящим моментом 55 Нм и системой питания 48V с возможностью рекуперации энергии при замедлении/торможении автомобиля.

Главное отличие гибридной системы автомобиля Jeep Compass от других MHEV-гибридов заключается в возможности кратковременного движения исключительно на электроприводе: например, медленное продвижение вперед в пробках или парковка только с помощью электродвигателя. Это позволяет исключить работу традиционного двигателя внутреннего сгорания в наиболее неблагоприятных условиях. Это сказывается на улучшенных экономиях топлива – всего 5,6-6 л на 100 км (смешанный цикл WLTP).

Для кроссоверов Continental разработал новую шину WinterContact TS 870P. Рисунок протектора на этой шине сделан таким образом, что очень быстро вытесняет воду из пятна контакта, что обеспечивает лучшую управляемость, более короткий тормозной путь и эффективную защиту от аквапланирования. Рекламная информация

Использование 7-ступенчатой трансмиссии DCT с двойными «мокрыми» сцеплениями обеспечивает скорость переключения передач и оптимальные режимы работы для двух двигателей вместе или отдельно.

Кроссовер Jeep Compass будет предложен украинским покупателям в комплектации Limited.

Список оборудования комплектации Limited:

Система стабилизации ESC и функция уменьшения риска опрокидывания, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, система распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения, крепление детских кресел LATCH, адаптивный круиз-контроль с остановочной функцией, активная система удержания полосы движения и т.д.

Также присутствует двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя, беспроводная зарядка, современная мультимедийная система UConnect, фары EcoLED с функцией SmartBeam, комбинированная отделка сидений (ткань/кожа), подогрев руля, подогревы передних сидений.

Кроме того, Новый Jeep Compass в качестве опции может предложить камеры кругового обзора 360, мониторинг «слепых зон» зеркал, систему помощи при парковке и др. На официальном украинском сайте Бренда вы найдете больше информации о системах безопасности и разнообразном оснащении автомобиля Jeep Compass.

Стоимость нового Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Limited в Украине будет составлять – от 1 237 700 грн.