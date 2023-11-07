Бренд Jeep под руководством Stellantis Украина перезагружается: представлена новая модельная линейка, финансовые услуги, официальный сайт Jeep в Украине, а теперь – и новые дилерские центры.

Перезапуск Бренда Jeep в Украине подразумевает радикальное обновление фирменной дилерской сети. И одним из самых ярких примеров этого могут быть сразу три новых концептуальных дилерских центра Jeep в Киеве.

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Дилерский центр "Джип Центр Киев "Автопассаж" расположен на улице Богатырская, рядом с удобной транспортной развязкой и густонаселенных районов Киева. Новый автосалон полностью соответствует фирменной концепции бренда и готов разместить весь модельный ряд автомобилей Jeep, доступных в Украине. Новым покупателям помогут профессиональные менеджеры продаж, которые смогут предоставить качественные и полные консультации. А существующих владельцев Jeep заинтересует наличие сервиса MOPAR и профессиональных мастеров.

"Джип Центр Киев "Види Челлендж" расположен в составе автомобильного городка на Большой Кольцевой. Этот концептуальный дилерский центр уже начал работу и готов встречать клиентов. Среди прочего – работает сервис MOPAR и отдел поставок и продаж запчастей.

"Джип Центр Киев "Илта" расположен в центре города, на Железнодорожном шоссе. Менеджеры по продажам в автосалоне готовы предоставить консультации по автомобилям, менеджеры по финансированию готовы подобрать наилучшие условия кредитования или лизинга, а мастера готовы обслуживать автомобили Jeep.

Новые услуги для владельцев Jeep

Открытые дилерские центры Jeep могут привлечь не только новых покупателей, но и владельцев автомобилей Jeep в Украине.

К примеру, действует онлайн-запись на официальный сервис Jeep, наличие наиболее популярных запчастей, которые понадобятся для очередного ТО, а также возможность заказа различных специфических деталей и фирменных аксессуаров.