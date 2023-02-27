Представительство концерна Stellantis в Украине объявило модельный ряд Jeep, который скоро станет доступен для заказа в Украине.

Легендарный американский бренд мощных внедорожников возвращается на украинский рынок силами концерна Stellantis.

В настоящее время представительство Jeep в составе "Stellantis Украина" делает первые шаги по восстановлению полноценной работы на украинском рынке. В первую очередь это развитие дилерской сети и сопутствующих услуг, а также запуск 4-х моделей – Grand Cherokee, Wrangler, Compass, Avenger. Более точные даты появления этих моделей в официальных автосалонах, а также места размещения автосалонов пока не названы.

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Jeep Grand Cherokee

Jeep Wrangler

Jeep Compass

Jeep Avenger