Представництво концерну Stellantis в Україні оголосило модельний ряд Jeep, який невдовзі стане доступний для замовлення в Україні.

Легендарний американський бренд потужних позашляховиків повертається на український ринок силами концерну Stellantis.

Наразі представництво Jeep в складі “Stellantis Україна” робить перші кроки для відновлення повноцінної роботи на українському ринку. У першу чергу це розвиток дилерської мережі та супутніх послуг, а також є запуск 4-х моделей – Grand Cherokee, Wrangler, Compass, Avenger. Більш точні дати появи цих моделей в офіційних автосалонах, а також місця розміщення автосалонів, поки що не названі.

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Jeep Grand Cherokee

Jeep Wrangler

Jeep Compass

Jeep Avenger