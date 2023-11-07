Бренд Jeep під керівництвом Stellantis Україна перезавантажується: представлено нову модельну лінійку, фінансові послуги, офіційний сайт Jeep в Україні, а тепер – і нові дилерські центри.

Перезапуск Бренду Jeep в Україні передбачає радикальне оновлення фірмової дилерської мережі. І одним з найбільш яскравих прикладів цього можуть бути одразу три нові концептуальні дилерські центри Jeep в Києві.

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Дилерський центр “Джип Центр Київ “Автопассаж” розташований на вулиці Богатирська, поруч зі зручною транспортною розв’язкою та густонаселені райони Києва. Новий автосалон повністю відповідає фірмовій концепції Бренду й готовий розмістити весь модельний ряд автомобілів Jeep, доступних в Україні. Новим покупцям допоможуть професійні менеджери з продажів, які зможуть надати якісні та повні консультації. А існуючих власників Jeep зацікавить наявність сервісу MOPAR та професійних майстрів.

“Джип Центр Київ “Віді Челендж” розташований у складі автомобільного містечка на Великій Кільцевій. Цей концептуальний дилерський центр вже розпочав свою роботу та готовий зустрічати клієнтів. Серед іншого – працює сервіс MOPAR та відділ постачання і продажу запчастин.

“Джип Центр Київ “Ілта” розташований у центрі міста, на Залізничному шосе. Менеджери з продажів в автосалоні готові надати консультації щодо автомобілів, менеджери з фінансування готові підібрати найкращі умови кредитування або лізингу, а майстри готові обслуговувати автомобілі Jeep.

Нові послуги для власників Jeep

Відкриті дилерські центри Jeep можуть привабити не лише нових покупців, але й існуючих власників автомобілів Jeep в Україні.

Наприклад, діє онлайн-запис на офіційний сервіс Jeep, наявність найбільш популярних запчастин, які знадобляться для чергового ТО, а також можливість замовлення різноманітних специфічних деталей та фірмових аксесуарів.