На внедорожник Jeep Wrangler объявлены цены, открыт прием заказов у дилеров.

Легендарный внедорожник Jeep Wrangler стартует в Украине с единственной подготовленной для бездорожья версии 4D Unlimited Rubicon, двухлитровым турбодвигателем на 172 силы и 8-ступенчатой коробкой передач за 2 818 900 грн. (76 200 долл. США). Первые партии Jeep Wrangler уже сейчас находятся в Украине.

Если вы считаете, что цена для этого внедорожника завышена, то ошибаетесь. Wrangler всегда был недешев: например, аналогичная модель в Германии стартует от 71 900 евро, что в долларах примерно 75 900. То есть цена в Украине фактически одинакова с европейской.

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Начав историю с легендарного Willys MB, автомобиль Jeep Wrangler уже более 80 лет является примером создания настоящих внедорожников.

Характерный стиль Jeep Wrangler не спутать ни с каким другим автомобилем. Он имеет разнесенные по краям кузова колеса, большой клиренс, минимальные свесы, широкие колесные арки.

Его конструкция мало меняется с годами: крепкая рамная основа, сплошные мосты, встроенная «клетка» салона, возможность снимать крышу и дверцу.

Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited с 4-дверным кузовом в версии Rubicon в длину 4882 мм, ширину 1894 мм, высоту 1848 мм, а его колесная база – 3008 мм. Клиренс достигает 252 мм, а глубина преодоления брода составляет 762 мм.

Под капотом – современный турбомотор 2L TURBO GME T4, мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Он совмещен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник Jeep Wrangler в версии Rubicon получил полный привод 4WD Rock Track, специальный понижающий ряд трансмиссии (соотношение 4,0:1), усиленный передний мост Dana M210, блокировку переднего и заднего дифференциалов и многое другое.

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P предназначена для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом или больших или рамных внедорожниках или пикапах. Рекламная информация

В салоне – сиденья с кожаной отделкой (натуральная или эко-кожа). Предусмотрены подогревы не только сидений, но и руля. На передней панели установлена мультимедийная система UConnect с возможностью подключения смартфонов (Android Auto или Apple CarPlay) и 8,4-дюймовым дисплеем.

Версия Jeep Wrangler Rubicon получила также 17-дюймовые колесные диски и шины для бездорожья, сверхпрочные красные крюки для буксировки, систему отключения переднего стабилизатора поперечной стойкости, широкие черные колесные арки, камеру переднего обзора, дополнительные отверстия в капоте.

Также доступен расширенный перечень систем безопасности: ABS, ESP, Hill Start Assist, система постоянного полного привода с 5 режимами работы раздаточной коробки передач, предупреждение фронтального столкновения с функцией активного торможения, адаптивный круиз-контроль с функцией остановки, система мониторинга "слепых зон" и распознавание перекрестного движения и тд.

Напомним, что в Киеве начали работу официальные дилеры Jeep.