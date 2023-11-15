Автомобіль буде продаватись у двох варіантах кузова, 5- або 7-місним салоном, кількома двигунами на вибір та різними комплектаціями.

Перша партія Jeep Grand Cherokee вже знаходиться в Україні. Офіційні дилери Jeep в України вже готові приймати замовлення та бронювати автомобілі, вартість стартує від 2 615 400 грн.

Нагадаємо в Києві почали роботу три офіційні дилери Jeep

Jeep Grand Cherokee отримав класичну решітку радіатора з сімома отворами, плаский капот, великі колісні диски та короткі звиси кузова для покращення прохідності, горизонтальні фари та ліхтарі як символ стійкості.

Він доступний у двох версіях: Jeep Grand Cherokee та Jeep Grand Cherokee L.

Jeep Grand Cherokee має довжину 4 900 мм та колісну базу 2 964 мм, він вирізняється похилою задньою стійкою даху та пропонує 5-місний салон.

Jeep Grand Cherokee L трохи довший, має 5 204 мм довжини та збільшену до 3 092 мм колісну базу. Також він відрізняється вертикальною стійкою даху та зміненими ліхтарями, 7-місним салоном.

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Моторну гаму відкриває бензиновий 4-циліндровий турбодвигун 2.0L TESS з потужністю 271 к.с. та 397 Нм. Разом з сучасною 8-ступневою автоматичною коробкою передач TorqueFlite 8HP50, цей двигун демонструє економність на рівні 9,5 л на 100 км (змішаний цикл) та достатні швидкісні показники: прискорення 0-100 км/год за 6,3 секунди та максимум 210 км/год.

Також покупці можуть обрати атмосферний бензиновий двигун V6 3.6L ESS серії Pentastar – семиразового переможця конкурсу «Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems». Завдяки збільшенню робочого об’єму вдалось підвищити потужність та крутний момент – до рівня 285 к.с. та 400 Нм відповідно. Двигун V6 3.6L також працює у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач TorqueFlite 8HP50 й забезпечує прискорення 0-100 за 6,3 секунди та 210 км/год максимальної швидкості. Нормативне споживання палива у змішаному циклі складає 11,1 л на 100 км.

Системи повного приводу:

Quadra-Trac I пропонує можливість активного розподіл крутного моменту між осями та 4-позиційний селектор Selec-Terrain: режими руху «Сніг», «Бруд/Пісок», «Авто», «Спорт».

Система Quadra-Trac II додатково пропонує знижувальний ряд 4LO (передаточне відношення 2,72:1) та 5-позиційний селектор Selec-Terrain з додатковим режимом «Каміння».

Quadra-Drive II додає до всього вищезгаданого диференціал підвищеного тертя на задній вісі з електронним керуванням eLSD.

Крім того, Новий Jeep Grand Cherokee також може запропонувати пневматичну підвіску QUADRA-LIFT: вона забезпечує можливість збільшення кліренсу зі стандартного значення 214 мм до 276 мм, вирізняється швидкою роботою (підняття/опускання кузова) та замкнутим пневматичним контуром. Також передбачена функцією зменшення кліренсу під час швидкого руху по автостраді або для полегшення посадки.

Автомобіль Jeep Grand Cherokee буде пропонуватися українським покупцям в кількох комплектаціях.

В усіх версіях буде 10,25-дюймова панель приладів, мультимедійна систему Uconnect з можливостями бездротового підключення Android Auto та Apple CarPlay, наявність підігрівів сидінь попереду та позаду, вентиляцію сидінь попереду та позаду (залежно від комплектації), систему нічного бачення, регулювання кута нахилу спинки задніх сидінь в діапазоні 18 градусів та можливість посунути задній диван вперед/назад (для Jeep Grand Cherokee L), центральне «цифрове» дзеркало заднього огляду та навіть окремий дисплей для переднього пасажира!

Limited за 2 615 400 грн (семимісна 2 788 300 грн): повний привод Quadra-Trac I, адаптивний круїз-контроль, систему попередження фронтального зіткнення, активну систему підтримання смуги руху, моніторинг «сліпих зон» дзеркал заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, електропривод налаштувань передніх сидінь та положення керма (з пам’яттю), вентиляцію передніх сидінь, шторки від сонця для задніх пасажирів, камеру заднього огляду, безключовий доступ, аудіо-систему ALPINE та 9 динаміків (потужність 506 Вт), мультимедійну систему Uconnect 10.1N, шкіряне оздоблення салону CAPRI (шкіра/еко-шкіра), LED-фари попереду та позаду, легкосплавні 20-дюймові колісні диски та багато іншого.

Overland за 2 931 800 грн (семимісна 3 266 000 грн): додає до зазначеного повний привод Quadra-Trac II, пневматичну підвіску QUADRA-LIFT, дверцята багажника з функцією «hands-free», панорамний 2-секційний дах, розширені електричні регулювання сидіння водія (16 положень) з пам’яттю, функцію масажу на передніх сидіннях, вентиляцію сидінь другого ряду, чотирьохзонний клімат-контроль, оздоблення салону перфорованою шкірою NAPPA, фонове кольорове підсвічування салону та багато іншого.

Summit: додатково повний привод Quadra-Drive II, системи підтримання центру смуги руху «Highway Assist» та активної допомоги водію «Active Driving Assist», камери кругового огляду, активна система допомоги під час паркування, преміальна звукова система McIntosh (19 динаміків), проекційний дисплей для водія, система нічного бачення, преміальна шкіра PALERMO та натуральний шпон горіха для оздоблення салону, дах чорного кольору, легкосплавні 21-дюймові колісні диски та багато іншого. Вартість 7-місної версії в максимальній комплектації Summit Reserve – від 3 509 000 грн.