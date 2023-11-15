Автомобиль будет продаваться в двух вариантах кузова, 5- или 7-местным салоном, несколькими двигателями по выбору и различными комплектациями.

Первая партия Jeep Grand Cherokee уже находится в Украине. Официальные дилеры Jeep уже готовы принимать заказы и бронировать автомобили, стоимость стартует от 2 615 400 грн.

Напомним в Киеве начали работу три официальных дилера Jeep

Jeep Grand Cherokee получил классическую радиаторную решетку с семью отверстиями, плоский капот, большие колесные диски и короткие свесы кузова для улучшения проходимости, горизонтальные фары и фонари как символ устойчивости.

Он доступен в двух версиях: Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L.

Jeep Grand Cherokee имеет длину 4900 мм и колесную базу 2964 мм, он отличается наклонной задней стойкой крыши и предлагает 5-местный салон.

Jeep Grand Cherokee L немного длиннее, имеет 5 204 мм длины и увеличенную до 3 092 мм колесную базу. Также он отличается вертикальной стойкой крыши и измененными фонарями, 7-местным салоном.

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P предназначена для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах. Рекламная информация

Моторную гамму открывает бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель 2.0L TESS с мощностью 271 л.с. и 397 Нм. Вместе с современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач TorqueFlite 8HP50, этот двигатель демонстрирует экономность на уровне 9,5 л на 100 км (смешанный цикл) и достаточные скоростные показатели: ускорение 0-100 км/ч за 6,3 секунды и максимум 210 км /год.

Также покупатели могут выбрать атмосферный бензиновый двигатель V6 3.6L ESS серии Pentastar – семикратного победителя конкурса Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems. Благодаря увеличению рабочего объема удалось повысить мощность и крутящий момент до уровня 285 л.с. и 400 Нм соответственно. Двигатель V6 3.6L также работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой TorqueFlite 8HP50 и обеспечивает ускорение 0-100 за 6,3 секунды и 210 км/ч максимальной скорости. Нормативное потребление топлива в смешанном цикле составляет 11,1 л на 100 км.

Системы полного привода:

Quadra-Trac I предлагает возможность активного распределения крутящего момента между осями и 4-позиционный селектор Selec-Terrain: режимы движения Снег, Грязь/Песок, Авто, Спорт.

Система Quadra-Trac II дополнительно предлагает понижающий ряд 4LO (передаточное отношение 2,72:1) и 5-позиционный селектор Selec-Terrain с дополнительным режимом «Камни».

Quadra-Drive II добавляет ко всему вышеупомянутому еще и дифференциал повышенного трения на задней оси с электронным управлением eLSD.

Кроме того, Новый Jeep Grand Cherokee может также предложить пневматическую подвеску QUADRA-LIFT: она обеспечивает возможность увеличения клиренса со стандартного значения 214 мм до 276 мм, отличается быстрой работой (поднятие/опускание кузова) и замкнутым пневматическим контуром. Также предусмотрена функция уменьшения клиренса во время быстрого движения по автостраде или для облегчения посадки.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee будет предлагаться украинским покупателям в нескольких комплектациях.

Во всех версиях будет 10,25-дюймовая приборная панель, мультимедийная система Uconnect с возможностями беспроводного подключения Android Auto и Apple CarPlay, наличие подогревов сидений спереди и сзади, вентиляция сидений спереди и сзади (в зависимости от комплектации), система ночного видения, регулировка угла наклона спинки задних сидений в диапазоне 18 градусов и возможность подвинуть задний диван вперед/назад (для Jeep Grand Cherokee L), центральное цифровое зеркало заднего вида и даже отдельный дисплей для переднего пассажира!

Limited за 2 615 400 грн (семиместная 2 788 300 грн): полный привод Quadra-Trac I, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтального столкновения, активная система поддержания полосы движения, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего обзора, двухзонный климат-контроль , подогрев передних и задних сидений, электропривод настроек передних сидений и положение руля (с памятью), вентиляцию передних сидений, шторки от солнца для задних пассажиров, камеру заднего вида, бесключевой доступ, аудио-систему ALPINE и 9 динамиков (мощность 506 Вт ), мультимедийная система Uconnect 10.1N, кожаная отделка салона CAPRI (кожа/эко-кожа), LED-фары спереди и сзади, легкосплавные 20-дюймовые колесные диски и многое другое.

Overland за 2 931 800 грн (семиместная 3 266 000 грн): добавляет к указанному полный привод Quadra-Trac II, пневматическую подвеску QUADRA-LIFT, дверцу багажника с функцией «hands-free», панорамную 2-секционную крышу, расширенные электрические водителя (16 положений) с памятью, функцию массажа на передних сиденьях, вентиляцию сидений второго ряда, четырехзонный климат-контроль, отделку салона перфорированной кожей NAPPA, фоновую цветную подсветку салона и многое другое.

Summit: дополнительно полный привод Quadra-Drive II, системы поддержки центра полосы движения Highway Assist и активной помощи водителя Active Driving Assist, камеры кругового обзора, активная система помощи при парковке, премиальная звуковая система McIntosh (19 динамиков), проекционный дисплей для водителя, система ночного видения, премиальная кожа PALERMO и натуральный ореховый шпон для отделки салона, крыша черного цвета, легкосплавные 21-дюймовые колесные диски и многое другое. Стоимость 7-местной версии в максимальной комплектации Summit Reserve – от 3509000 грн.