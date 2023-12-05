Компания Jeep решила прекратить продажи модели Renegade из-за низкого спроса и плохого показателя продаж. Из-за падения популярности Renegade не выйдет как модель 2024 года в Соединенных Штатах и Канаде.

Цена на новый Renegade в США начинается от $28 445, что делает этот кроссовер самым доступным в линейке Jeep. За эти деньги покупатель получает Renegade в комплектации Latitude с 1,3 литровым турбодвигателем на 177 л.с. в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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За наименьшую сумму можно получить авто только в белом цвете (единственное лакокрасочное покрытие, за которое не требуется доплата), с 17-дюймовыми алюминиевыми дисками, и с сенсорным экраном мультимедиа на 8,4 дюйма.

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Jeep представила Renegade в 2014 году. Субкомпактный кроссовер был создан на одной платформе с такими моделями как Fiat 500X и Fiat 500L, и получил статус самого доступного авто в модельном ряду Jeep. Интересно, что Fiat 500X, Fiat 500L и Jeep Renegade для американского рынка собирались на заводе в Европе. Их собирают на конвейере в Мельфе, Италия.

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Однако, судя по показателям продаж, авто не было очень популярным среди американцев. Начиная с 2016 года показатели продаж Renegade в США начали ухудшаться. В 2017 году было продано 103 434 моделей. В год пандемии - 62 847 автомобилей. А вот 2023 год стал худшим в истории продаж Renegade – было продано всего 15 561 джипов. Но эта модель была популярна среди украинцев, которые привозят битые авто с американских аукционов.

Судя по всему, роль самого доступного авто в линейке Jeep будет занимать модель Compass. Удивительно, но еще в 2015 году, после появления Renegade, ходили слухи, что вместе с Patriot будет снято с производства и модель Compass. Однако только Patriot исчез из модельного ряда автопроизводителя, а Compass увидел еще одно поколение в 2017 году.

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Jeep America отказывается от Renegade, однако авто и в дальнейшем будет продаваться в других частях мира – в Европе, Китае и Южной Америке. Возможно, тот факт, что авто собирается за пределами США и полностью импортируется в страну и подорвал доверие американских покупателей к Renegade.