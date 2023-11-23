Jeep запускает на европейском рынке Avenger e-Hybrid: компактный кроссовер, который предлагает передовую гибридную электрифицированную технологию.

Jeep расширяет модельный ряд с новой версией Jeep Avenger – e-Hybrid. Заказать новинку европейские клиенты смогут уже в конце ноября текущего года, украинские – в следующем году.

В 2023 году первым в истории Jeep полностью электрическим транспортным средством стал компактный кроссовер Jeep Avenger. Теперь Jeep Avenger e-Hybrid готов предложить больше уверенности во время длительных загородных путешествий.

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Электродвигатель гибридного силового агрегата улучшает эффективность движения, а также позволяет двигаться с выключенным двигателем внутреннего сгорания при определенных условиях.

Например, режим полностью 100% электрического привода активируется при движении в городе со скоростью до 30 км/ч: так удается достичь автономности пробега до 1 км в электрическом режиме. Кроме того, электропривод может срабатывать на городских и загородных дорогах, когда водитель отпускает педаль акселератора и есть стабильные условия движения – в этом случае можно выключить бензиновый двигатель и экономить топливо.

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Гибридная технология с электромотором также позволяет быстро запускать бензиновый двигатель. Наконец, также обеспечивается плавный и бесшумный переход/переключение в работе между двигателем внутреннего сгорания и электромотором во время их отдельной или совместной работы.

Кроссовер Jeep Avenger e-Hybrid использует современный бензиновый 1,2-литровый 3-цилиндровый 3-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., 48-вольтовую литий-ионную аккумуляторную батарею, которая обеспечивает энергией электромотора гибридной системы, а также инновационную 6-ступенчатую коробку переключения передач с двойным сцеплением и встроенным электродвигателем. Именно в конструкции коробки передач предусмотрен электромотор P2 мощностью 21 кВт (29 л.с.) и электрический инвертор-преобразователь для его питания. Таким образом, новая 6-ступенчатая коробка переключения передач выступает центральным элементом гибридной системы, которая объединяет два двигателя – бензиновый и электрический – для оптимизации их рабочих режимов и достижения максимальной эффективности движения при любых условиях.

Электромотор увеличивает крутящий момент на низких оборотах, обеспечивает тихий и мгновенный старт с места, плавное и быстрое ускорение. Чистый 100% электрический привод также позволяет реализовать функцию "e-creeping": благодаря электромотору, можно осуществлять короткие проезды вперед без запуска двигателя внутреннего сгорания (например, в пробках или во время парковки).

Наконец, гибридная технология обеспечивает возможность рекуперации энергии при торможении. Аккумулятор заряжается самостоятельно и автоматически с помощью рекуперации, устраняя потребность в необходимости подзарядки от сети.

В типичных условиях вождения, гибридный силовой агрегат может предложить до 15% уменьшения выбросов углекислого газа CO 2 и потребления топлива, по сравнению с аналогичным обычным двигателем внутреннего сгорания. Здесь также помогает особый рабочий цикл Миллера, по которому работает двигатель внутреннего сгорания.

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Новый Jeep Avenger e-Hybrid демонстрирует ускорение от 0 до 100 км/ч за 11 секунд и привлекает практически мгновенной передачей крутящего момента благодаря электромотору.

Общая конфигурация гибридного силового агрегата с использованием электромотора оптимизирует производительность двигателя внутреннего сгорания, особенно во время его перезапусков, а также смягчает эффект "turbo lag" (турбо-ямы).

Такого результата удалось достичь благодаря комбинации бензинового турбодвигателя, выдающего 74 кВт (или 100 л.с.) максимальной мощности и 205 Нм крутящего момента, электромотора мощностью 21 кВт (или 29 л.с.) с крутящим моментом 55 Нм, и новейшей 6-ступенчатой трансмиссии, которая объединяет эти два мотора в единое целое.

Во время движения в чисто электрическом режиме, двигатель внутреннего сгорания включается только при необходимости, когда нужна дополнительная мощность. Результатом является экономичность Jeep Avenger e-Hybrid – всего 5,1 л на 100 км (смешанный цикл).

Кроссовер Jeep Avenger e-Hybrid также имеет другие удобные функции – например, панорамная стеклянная крыша Open-Air Sky Roof, водительское сиденье с электроприводом и функцией массажа, отделка салона кожаными элементами и тому подобное.

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Внешне Jeep Avenger e-Hybrid отличается специальным логотипом, что подчеркивает его электрифицированную сущность. А внутри внимание привлекает 7-дюймовый или даже 10,25-дюймовый дисплей, отображающий работу системы e-Hybrid: выбранный режим вождения, актуальное состояние двигателей, показатель счетчика мощности и тому подобное. Кроме того, кроссовер Jeep Avenger e-Hybrid оснащен лепестками под рулем, которые позволяют самостоятельно выбирать передачи и контролировать работу трансмиссии e-DCT6.

Еще одна инновация Jeep Avenger – две онлайн-системы. Connect ONE оказывает помощь и безопасность в случае необходимости. Connect PLUS предлагает максимальный перечень онлайн-услуг; главным образом они сосредоточены на навигации. Благодаря этому водитель может максимально использовать преимущества навигации с картами, постоянно обновляющихся "по воздуху".

Внедорожные возможности Нового Jeep Avenger e-Hybrid обеспечивают система контроля скорости при спуске на склоне Hill Descent Control и система Select Terrain, которая предлагает шесть программ управления. Кроме привычного режима NORMAL для ежедневного вождения, также предусмотрен режим ECO для лучшей экономичности, SPORT для динамичного стиля движения, SNOW для заснеженных и заледеневших дорог, MUD для уверенного преодоления грязи, SAND для движения по песчаным дорогам.

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