В Европе подвели итоги конкурса "Лучший автомобиль 2023 года". Победителем был признан электрический кроссовер Jeep Avenger.
На автосалоне в Брюсселе состоялась церемония награждения Car of the Year 2023 (Лучший автомобиль 2023 года). Победу в главной номинации одержал электрический кроссовер Jeep Avenger. Результаты были оглашены на вебсайте конкурса.
Читайте также: Jeep показал свой первый электрический кроссовер
Jeep Avenger назвали европейским автомобилем в 2023 году. Он выиграл с большим отрывом, опередив других финалистов.
Финалисты конкурса "Лучший автомобиль 2023 года":
- Jeep Avenger
- Kia Niro
- Ниссан Ария
- Peugeot 408
- Renault Austral
- Subaru Solterra
- Toyota BZ4X
- Volkswagen ID.Buzz
За победу Jeep Avenger в конкурсе проголосовали 57 членов жюри. Он является первым полностью электрическим автомобилем бренда.
В 2022 году победу в конкурсе "Лучший автомобиль года" одержал электромобиль Kia EV6. Это означает, что второй год жюри предпочитает электрические модели.
Jeep Avenger был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2022 года. Это самый маленький и первый электрический автомобиль американской компании, который стал популярен сразу после своего дебюта.
Jeep Avenger построен на платформе e-CMP, которую используют и кроссоверы Opel Mokka и DS3. Он оснащен батареей на 54 кВт/ч, а запас хода составляет 400 км на одном заряде.