В Европе подвели итоги конкурса "Лучший автомобиль 2023 года". Победителем был признан электрический кроссовер Jeep Avenger.

На автосалоне в Брюсселе состоялась церемония награждения Car of the Year 2023 (Лучший автомобиль 2023 года). Победу в главной номинации одержал электрический кроссовер Jeep Avenger. Результаты были оглашены на вебсайте конкурса.

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Jeep Avenger назвали европейским автомобилем в 2023 году. Он выиграл с большим отрывом, опередив других финалистов.

Финалисты конкурса "Лучший автомобиль 2023 года":

Jeep Avenger

Kia Niro

Ниссан Ария

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.Buzz

За победу Jeep Avenger в конкурсе проголосовали 57 членов жюри. Он является первым полностью электрическим автомобилем бренда.

В 2022 году победу в конкурсе "Лучший автомобиль года" одержал электромобиль Kia EV6. Это означает, что второй год жюри предпочитает электрические модели.

Jeep Avenger был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2022 года. Это самый маленький и первый электрический автомобиль американской компании, который стал популярен сразу после своего дебюта.

Jeep Avenger построен на платформе e-CMP, которую используют и кроссоверы Opel Mokka и DS3. Он оснащен батареей на 54 кВт/ч, а запас хода составляет 400 км на одном заряде.