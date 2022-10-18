Jeep представив перший у своїй історії електричний кросовер. Avenger став найменшою моделлю в лінійці марки.

Компанія Jeep у рамках Паризького міжнародного автосалону представила найкомпактнішу модель у своїй лінійці — кросовер Avenger («Месник»). Він став першим повністю електричним автомобілем в історії марки та розрахований насамперед саме на європейський ринок, для якого він і розроблявся.

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Випуск моделі налагодять на заводі Fiat у Польщі, а старт продажів намічено вже на березень 2023 року. Продавати кросовер також планується у Японії та Південній Кореї, але на домашньому американському ринку модель не з'явиться.

Новий кросовер став компактною моделлю американського виробника. У довжину він досягає всього 4,08 метра - це на 16 сантиметрів коротше за актуальне покоління тридверного Wrangler. Дорожній просвіт Jeep Avenger складає 200 міліметрів. Кути в'їзду та рампи - 20 градусів, з'їзду - 32.

У компанії окремо виділили найбільший об'єм переднього багажника – він становить 34 літри. Творці кросовера зазначили, що в середньому для сегмента цей показник сягає 15 літрів. При цьому основний задній відсік максимально вміщує 380 л.

Дизайн інтер'єру ідентичний мінімалістичниму оформленню салону Jeep Wrangler. Уздовж усієї передньої панелі розташована контрастна деталь, яку в компанії називають променем. На ній знаходяться повітропроводи та деякі кнопки управління. Трохи нижче досить об'ємний відсік для зберігання дрібних речей. На центральному тунелі розмістилася модульна система зберігання, яку можна налаштовувати персонально під себе. У просторі поруч із селектором трансмісії є додатковий відсік, де можна одночасно заряджати смартфон та розмістити пляшку води об'ємом 1,5 літра.

Для компактної моделі у «Месника» досить багатий набір помічників і функцій. Кросовер оснащений системою автономного водіння другого рівня - він може автоматично регулювати швидкість та траєкторію, тримати безпечну дистанцію, а також утримувати автомобіль у смузі. Також кросовер отримав функцію розпізнавання дорожніх знаків, системи автоматичного екстреного гальмування, контролю втоми водія та активної допомоги під час паркування.

В основі електрокара лежить модульна платформа концерну Stellantis, на якій побудовані, наприклад, Opel Mokka і Peugeot 2008. Електромотор розташований на передній осі має пікову потужність 156 кінських сил і 260 Нм моменту. Під кріслами та центральним тунелем встановлено літій-іонну батарею ємністю 54 кіловат-години. За циклом WLTP запас ходу сягає 400 кілометрів, проте у компанії стверджують, що у міському циклі одного заряду батареї вистачить на 550 кілометрів.