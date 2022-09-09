Перші повністю електричні джипи для США заплановано випустити у 2024 році.

Одразу три концептуальних електричних позашляховика показала американська компанія Jeep. Це Recon, Wrangler та Wagoneer S. Вони стануть першими електричними моделями на ринку США.

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Jeep Recon – модель, побудована на платформі STLA Large, оснащена зйомними дверима (як у Wrangler) та фірмовою системою повного приводу Jeep Selec-Terrain.

Jeep Wagoneer S – нагадує Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Модель також базується на архітектурі STLA Large. У авто високі динамічні характеристики, до сотні розганяється за 3,5 секунди. Заявлений запас ходу Wagoneer S – 643 км. Він буде продаватися на основних ринках по всьому світу, включаючи Європу.

Jeep Avenger – електромобіль, розроблений спеціально для європейського ринку.

Як і у випадку з Wagoneer S та Recon, Jeep поки не готовий поділитися подробицями про силову установку.