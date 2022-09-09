Первые полностью электрические джипы для США запланировано выпустить в 2024 году.

Сразу три концептуальных электрических внедорожника показала американская компания Jeep. Это Recon, Wrangler и Wagoneer S. Они станут первыми электрическими моделями на рынке США.

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Jeep Recon – модель, построенная на платформе STLA Large, оснащена съемной дверью (как у Wrangler) и фирменной системой полного привода Jeep Selec-Terrain.

Jeep Wagoneer S – напоминает Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Модель базируется также на архитектуре STLA Large. У авто высокие динамические характеристики, до сотни разгоняется за 3,5 секунды. Заявленный запас хода Wagoneer S – 643 км. Он будет продаваться на основных рынках по всему миру, включая Европу.