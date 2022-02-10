Американский бренд присоединился к широкому кругу автопроизводителей, поддерживающих микромобильность.

Самокат от Jeep имеет характерный зеленый цвет и специально грубый дизайн, чтобы казаться военной техникой, хотя приобрести его сможет каждый.

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Двухколесный RX200 является результатом сотрудничества между Jeep и производителем скутеров Razor. Последний уже имеет в линейке модель RX200, по характеристикам не отличающуюся от продукта с логотипом Jeep. При этом подчеркнуто грубый вид новинки Jeep обеспечивает главное отличие – электросамокат предназначен для взрослых от 18 лет, тогда как оригинальный Razor имеет категорию 13+.

Как и базовая модель Razor, Jeep RX200 предназначен для асфальта и бездорожья. Производитель заявляет, что его 8-дюймовые колеса оборудованы сверхпрочными воздушными покрышками, которые могут справиться с любыми поверхностями и местностью. К сожалению, полного привода или пониженной передачи у него нет, а роль подвески играет воздух в шинах.

Фото: Razor Jeep RX200 / Jeep

Скутер может достигать максимальной скорости в 19 км/ч. Запас хода такой же "детский", как и максимальная скорость, поскольку он способен работать только 40 минут. 200-ваттный мотор питается от аккумулятора на 24 В.

Он имеет стальную раму, задний дисковый тормоз с ручным управлением, дроссель с поворотной ручкой и двойные светодиодные фары.

В общем, новый RX200 – это просто электрический самокат Razor, брендированный Jeep. На американском сайте Jeep скутер стоит 399 долларов, а на сайте Razor эта же модель продается за 499. При этом "гражданская" модель без символики Jeep стоит 318 долларов.

Фото: электрический самокат Jeep / Jeep