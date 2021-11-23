Немецкий автопроизводитель приобрел контрольный пакет акций компании Greyp Bikes, которая до этого была дочерним предприятием хорватского производителя электрокаров Rimac.

В 2018 году Porsche приобрела 10% акций Greyp Bikes, а теперь немецкая компания объявила о покупке контрольного пакета акций и поглощении на правах стороннего инвестора.

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Стороны планируют завершить сделку 18 декабря. Для компании Porsche новое предприятие станет платформой для собственных разработки и производства электровелосипедов. Это также поможет автопроизводителю следовать намеченной стратегии для достижения нулевых выбросов CO2 и перехода к экологической мобильности.

Компания Greyp Bikes существует с 2011 года и собственными силами разрабатывает и выпускает электрические велосипеды с передовыми технологиями Мате Римаца. Штат компании насчитывает около 100 сотрудников, а базируется фирма вблизи Rimac в городе Света Неделя. По словам Римаца, компания создала "самые современные и технологически передовые электровелосипеды", которые не могли показать весь свой потенциал, поскольку прятались в тени материнской компании Rimac. Теперь Greyp ожидает грандиозных изменений, благодаря инвестициям Porsche, которые должны “ускорить работу по всем направлениям”. Между тем производитель велосипедов поделится с Porsche аккумуляторными ноу-хау. Мате Римац и другие учредители останутся в составе миноритарных акционеров Greyp Bikes.Напомним, сама компания Porsche теперь частично принадлежит Rimac.

Велосипеды под брендом Porsche выпускаются с 1990-х годов, а не так давно компания выпустила и электрические велики: eBike Cross по цене $8550 и eBike Sport за $10 700. Производством этих велосипедов занимается немецкая фирма ADP Engineering GmbH под торговой маркой Rotwild. Немецкий автопроизводитель не собирается разрывать партнерство с Rotwild, после приобретения Greyp Bikes.

Фото: команда компании Greyp Bikes / Drive