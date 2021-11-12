Американский баскетболист ростом 216 сантиметров хорошо знает о неудобствах, с которыми сталкиваются очень высокие люди в мире обычных людей. Поэтому выпустил "самый большой" в мире велосипед.

Ровер под названием DirtySixer AllRoad Mark II предназначен для велосипедистов ростом от 172 до 225 сантиметров. И это самая большая модель в линейке американского производителя, который с 2013 года выпускает негабаритные большие велосипеды.

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DirtySixer — любимый бренд велосипедов звезд НБА — выпустил новую модель Mark II в пяти размерах XL, предназначенных для райдеров ростом от 172 до 226 сантиметров. Покупатели смогут выбирать между XL (172 – 185 см), 2XL (185 – 195 см), 3XL (195 – 205 см), 4XL (205 – 216 см) и 5XL (215 – 225 см). Указанные размеры касаются рамы велосипеда, колеса же во всех случаях будут 36-дюймовыми.

Фото: велосипед для гигантов DirtySixer AllRoad Mark II / DirtySixer

Отметим, что самые большие колеса для массовых велосипедов – 29 дюймов, изредка можно найти модели с 30-дюймовыми колесами. Поэтому утверждение о том, что Mark II является крупнейшим в мире серийным велосипедом вполне обосновано.

Этот гигант весит 15,8 кг и выполнен в чистом минималистичном дизайне. AllRoad Mark II имеет прочную алюминиевую раму, большие педали и большие ручки, а также широкое 190-миллиметровое седло из силиконового геля. Он оснащен бескамерными 36-дюймовыми колесами и гидравлическими тормозами. Дополнительно велосипед можно укомплектовать подножкой, багажником и крыльями.

Прямо сейчас AllRoad Mark II доступен на Indiegogo, а до конца кампании осталось около месяца. Велосипед стоит 5000 долларов, но инвесторы Indiegogo смогут получить его за 3350 долларов. Получить велосипед покупатели смогут в третьем квартале 2022 года.