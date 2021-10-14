Радикальное воплощение концепции фэт-байка выглядит удивительно гармонично, хотя есть сомнения в удобстве.

Автор канала HennyButabi в YouTube поделился видео со строительством самодельного электрического велосипеда на колесах Mercedes-AMG, предназначенных для автомобиля.

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Имея хороший станковый парк и много свободного времени, инженер собрал необычный байк, фактически построив его вокруг втулки со старого трюкового велосипеда. Умелец, конечно, также использовал некоторые другие части от готового велосипеда, в частности детали вилки, руль, звезду, цепь и тому подобное. Но кардинально изменил конструкцию, чтобы компенсировать отсутствие центральной оси в автомобильных колесных дисках.

Все крепление 20-дюймовых колес AMG к раме выполнено с одной стороны. Для конструкции двигателя были использованы два двигателя от ховерборда, которые способны двигать тяжелую раму новой конструкции, тяжелые автомобильные колеса, батареи и самого велосипедиста. Сама только рама этого монстр-байка весит около 75 кг. С парой 36-вольтовых моторов мощностью 350 Вт, соединены так, что они работают, как одно целое.

Фото: самодельный электровелосипед на автомобильных колесах / кадры видео

Два блока литиевых аккумуляторов, на 48 вольт и 72 тысячи миллиампер-часов, упакованы в стеклопластиковый контейнер, что размещен за сиденьем. Контейнер держится на специальной сварной конструкции, что является частью рамы и кроме батарей также содержит контроллер.

Во время пробной поездки умельцу удалось проехаться с максимальной скоростью в 45 км/ч и мы можем видеть, что велосипед движется преимущественно по прямой. Когда велосипед выполняет разворот на Т-образном перекрестке, становится очевидно, что маневрирование для него определенная проблема. Плоские и широкие автомобильные шины просто не предназначены для поворота в наклоне под углом.