Радикальне втілення концепції фет-байка виглядає на диво гармонічно, хоча є сумніви у зручності.

Автор каналу HennyButabi в YouTube поділився відео з будівництвом саморобного електричного велосипеда на колесах Mercedes-AMG, призначених для автомобіля.

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Маючи гарний станковий парк та багато вільного часу, інженер зібрав незвичайний байк, фактично побудувавши його довкола втулки зі старого трюкового велосипеда. Умілець, звісно, також використав деякі інші частини від готового велосипеда, зокрема деталі вилки, кермо, зірку, ланцюг тощо. Але кардинально змінив конструкцію, аби компенсувати відсутність центральної осі в автомобільних колісних дисках.

Усе кріплення 20-дюймових коліс AMG до рами виконане з одного боку. Для конструкції двигуна було використано два двигуна від ховерборда, здатних рухати важку раму нової конструкції, нелегкі автомобільні колеса, батареї та самого велосипедиста. Сама лиш рама цього монстр-байка важить близько 75 кг. З парою 36-вольтових моторів потужністю 350 Вт, з’єднаних так, що вони працюють, як одне ціле.

Фото: саморобний електровелосипед на автомобільних колесах / кадри відео

Два блоки літієвих акумуляторів, на 48 вольт і 72 000 міліампер-годин, запаковані у склопластиковому контейнері, розміщеному за сидінням. Контейнер тримається на спеціальній зварній конструкції, що є частиною рами і крім батарей також вміщує контролер.

Під час пробної поїздки умільцю вдалось проїхатись із максимальною швидкістю у 45 км/год і ми можемо бачити, що велосипед рухається переважно по прямій. Коли ж велосипед виконує розворот на Т-подібному перехресті, стає очевидно, що маневрування для нього є певною проблемою. Пласкі та широкі автомобільні шини просто не призначені для повороту в нахилі, під кутом.