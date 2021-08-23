Цього титулу український електробайк удостоївся після серії випробувань, в яких оцінювалися дальність ходу, досвід їзди, портативність та вартість.

Журналісти Businness Insider випробували претендентів не тільки в різних умовах їзди та сценаріях використання, але й у якості довгострокового рішення для поїздок на роботу, фітнесу та дозвілля.

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Зокрема, запас ходу велосипеда повинен бути достатнім для переїзду з точки А у точку Б без переходу в режим економії заряду батареї та крутіння педалей. В середньому, це не менше 64 км.

Під досвідом їзди маються на увазі комфорт та безпеку. Портативність передбачає легку складну конструкцію, що дозволяє зберігати електробайк навіть у квартирі.

А критерій «вартість» враховує не тільки цінник велосипеда (на ринку США він коштує $6 500), а й ще наскільки він універсальний для різних сценаріїв використання, й чи може стати альтернативою особистому автомобілю або громадському транспорту.

На думку Ріка Стелли з Businness Insider, Delfast Топ 3.0 найкраще підходить для їзди по бедоріжжю, хоча виробник позиціонує його як міський електровелосипед. Він рухається зі швидкістю понад 80 км/год та здатний подолати близько 322 км без підзарядки.

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Справлятися з бездоріжжям Delfast Топ 3.0 допомагають одноступінчатий карбоновий ремінний привід та звичайні мотоциклетні шини. Плюс до цього велосипед оснащений вбудованими фарами, задніми дзеркалами з поворотниками та сигналізацією, яка включається та вимикається комбінацією клавіш. Один недолік – заголосна сигналізація, але на ходових якостях Delfast Топ 3.0 це ніяк не позначається.