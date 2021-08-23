Этого титула украинский электробайк удостоился после серии испытаний, в которых оценивались дальность хода, опыт езды, портативность и стоимость.

Журналисты Businness Insider испытали претендентов не только в разных условиях езды и сценариях использования, но и в качестве долгосрочного решения для поездок на работу, фитнеса и досуга.

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В частности, запас хода велосипеда должен быть достаточным для переезда из точки А в точку Б без перехода в режим экономии заряда батареи и кручения педалей. В среднем, это не менее 64 км

Под опытом езды подразумеваются комфорт и безопасность. Портативность предполагает легкую складную конструкцию, позволяющую хранить электробайк даже в квартире.

А критерий «стоимость» учитывает не только ценник велосипеда (на рынке США он стоит $6 500), но и еще насколько он универсален для разных сценариев использования, и может ли стать альтернативой личному автомобилю или общественному транспорту.

По мнению Рика Стеллы из Businness Insider, Delfast Топ 3.0 лучше всего подходит для езды по бедорожью, хотя производитель позиционирует его как городской электровелосипед. Он движется со скоростью более 80 км/ч и способен преодолеть около 322 км без подзарядки.

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Справляться с бездорожьем Delfast Топ 3.0 помогают одноступенчатый карбоновый ременный привод и обычные мотоциклетные шины. Плюс к этому велосипед оснащен встроенными фарами, задними зеркалами с поворотниками и сигнализацией, которая включается и отключается сочетанием клавиш. Один недостаток – громкая сигнализация, но на ходовых качествах Delfast Топ 3.0 это никак не сказывается.