Двухколесники способны развивать скорость свыше 100 км/ч.

Участие в чемпионате eSkootr (также eSC) в настоящее время подтвердили только две команды: Carlin Motorsport и Helbiz. Последняя выставит на соревнования трех райдеров.

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Новая серия гонок создана в 2020 году бывшим чемпионом "Формула Е" Лукасом ди Граси, бывшим австрийским пилотом "Формула 1" Александром Вурцем, предпринимателем из автоспорта Халилом Бещиром и Храгом Саркисяном, который является генеральным директором eSC. Первые соревнования должны состояться в 2022 году.

eSC объединит спортсменов со всего мира, чтобы пропагандировать экологический транспорт для городов. Британская автоспортивная команда Carlin Motorsport объявила о своем участии в чемпионате eSkootr еще в январе этого года, а сейчас производитель электросамокатов Helbiz объявил, что также будет участвовать в соревнованиях.

Фото: скоростные электросамокаты eSkootr S1-X для чемпионата eSC / Autoevolution

На трассах пилоты будут использовать одинаковые скутеры, специально разработанные eSkootr под названием S1-X. Эти самокаты способны развивать скорость, недостижимую для обычных электроскутеров.

eSkootr S1-X разработан компаниями Ycom и Williams Advanced Engineering. Двухколесник работает с парой двигателей мощностью 6000 Вт и может развивать скорость свыше 100 км/ч.

Трассы eSC будут иметь длину от 400 метров до одного километра, а гонки будут длится от 8 до 10 минут на раунд.