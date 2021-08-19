Двоколісники здатні розвивати швидкість понад 100 км/год.

Участь у чемпіонаті eSkootr (також eSC) на цей час підтвердили лише дві команди: Carlin Motorsport та Helbiz. Остання виставить на змагання трьох райдерів.

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Нова серія перегонів створена у 2020 році колишнім чемпіоном “Формула Е” Лукасом ді Грасі, колишнім австрійським пілотом “Формула 1” Олександром Вурцем, підприємцем з автоспорту Халілом Бещиром та Храгом Саркісяном, який є генеральним директором eSC. Перші змагання повинні відбутись у 2022 році.

eSC об'єднає спортсменів з усього світу, аби пропагувати екологічний транспорт для міст. Британська автоспортивна команда Carlin Motorsport оголосила про свою участь у чемпіонаті eSkootr ще в січні цього року, а зараз виробник електросамокатів Helbiz оголосив, що також братиме участь у змаганнях.

Фото: швидкісні електросамокати eSkootr S1-X для чемпіонату eSC / Autoevolution

На трасах пілоти будуть використовувати однакові скутери, спеціально розроблені eSkootr, під назвою S1-X. Ці самокати здатні розвивати швидкість, недосяжну для звичайних електроскутерів.

eSkootr S1-X розроблений компаніями Ycom та Williams Advanced Engineering. Двоколісник працює з парою двигунів потужністю 6000 Вт і може розвивати швидкість понад 100 км/год.

Траси eSC матимуть довжину від 400 метрів до одного кілометра, а перегони триватимуть від 8 до 10 хвилин на раунд.