Американський баскетболіст зростом 216 сантиметрів добре знає про незручності, з якими стикаються дуже високі люди у світі звичайних людей. Тому випустив "найбільший у світі" велосипед.

Ровер під назвою DirtySixer AllRoad Mark II призначений для велосипедистів зростом від 172 до 225 сантиметрів. І це найбільша модель в лінійці американського виробника, який з 2013 року випускає негабаритні великі велосипеди.

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DirtySixer — улюблений бренд велосипедів зірок НБА — випустив нову модель Mark II у п’яти розмірах XL, призначених для райдерів зростом від 172 до 226 сантиметрів. Покупці зможуть обирати між XL (172 – 185 см), 2XL (185 – 195 см), 3XL (195 – 205 см), 4XL (205 – 216 см) і 5XL (215 – 225 см). Вказані розміри стосуються рами велосипеда, колеса ж у всіх випадках будуть 36-дюймовими.

Фото: велосипед для гігантів DirtySixer AllRoad Mark II / DirtySixer

Зазначимо, що найбільші колеса для масових велосипедів – 29 дюймів, зрідка можна знайти моделі з 30-дюймовими колесами. Тому твердження про те, що Mark II є найбільшим у світі серійним велосипедом цілком обґрунтоване.

Цей гігант важить 15,8 кг і виконаний у чистому мінімалістичному дизайні. AllRoad Mark II має міцну алюмінієву раму, великі педалі та великі ручки, а також широке 190-міліметрове сідло з силіконового гелю. Він оснащений безкамерними 36-дюймовими колесами та гідравлічними гальмами. Додатково велосипед можна вкомплектувати підніжкою, багажником та крилами.

Прямо зараз AllRoad Mark II доступний на Indiegogo, а до кінця кампанії залишилось близько місяця. Велосипед коштує 5000 доларів, але інвестори на Indiegogo зможуть отримати його за ціною 3350 доларів. Отримати велосипед покупці зможуть у третьому кварталі 2022 року.