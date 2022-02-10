Американський бренд приєднався до широкого кола автовиробників, що підтримують мікромобільність.

Самокат від Jeep має характерний зелений колір та навмисне грубий дизайн, щоб здаватись військовою технікою, хоча придбати його зможе кожен.

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Двоколісний RX200 є результатом співпраці між Jeep та виробником скутерів Razor. Останній вже має в лінійці модель RX200, яка за характеристиками не відрізняється від продукту з логотипом Jeep. При цьому підкреслено грубий вигляд новинки Jeep забезпечує головну відмінність – електросамокат призначений для дорослих віком від 18 років, тоді як оригінальний Razor має категорію 13+.

Як і базова модель Razor, Jeep RX200 призначений для асфальту й бездоріжжя. Виробник заявляє, що його 8-дюймові колеса обладнані надміцними повітряними шинами, які можуть впоратися з будь-якими поверхнями та місцевістю. На жаль, повного приводу чи пониженої передачі у нього немає, а роль підвіски грає повітря у шинах.

Фото: Razor Jeep RX200 / Jeep

Скутер може досягати максимальної швидкості у 19 км/год. Запас ходу такий же “дитячий”, як і максимальна швидкість, оскільки він здатен працювати лише протягом 40 хвилин. 200-ватний мотор живиться від акумулятора на 24 В.

Він має сталеву раму, задні дискові гальма з ручним керуванням, дросель з поворотною ручкою та подвійні світлодіодні фари.

Загалом, новий RX200 — це просто електричний самокат Razor, брендований Jeep. На американському сайті Jeep скутер коштує 399 доларів, а на сайті Razor ця ж модель продається за 499. При цьому “цивільна” модель без символіки Jeep коштує 318 доларів.

Фото: електричний самокат Jeep / Jeep