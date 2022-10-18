Jeep представил первый в своей истории электрический кроссовер. Avenger стал самой маленькой моделью в линейке марки.

Компания Jeep в рамках Парижского международного автосалона представила самую компактную модель в своей линейке – кроссовер Avenger (“Мститель”). Он стал первым полностью электрическим автомобилем в истории марки и рассчитан, прежде всего, именно на европейский рынок, для которого он и разрабатывался.

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Выпуск модели будет налажен на заводе Fiat в Польше, а старт продаж намечен уже на март 2023 года. Продавать кроссовер планируется также в Японии и Южной Корее, но на домашнем американском рынке модель не появится.

Новый кроссовер стал компактной моделью американского производителя. В длину он достигает всего 4,08 метра – это на 16 сантиметров короче актуального поколения трехдверного Wrangler. Дорожный просвет Jeep Avenger составляет 200 миллиметров. Углы въезда и рампы – 20 градусов, съезда – 32.

В компании отдельно выделили самый большой объем переднего багажника – он составляет 34 литра. Создатели кроссовера отметили, что в среднем для сегмента этот показатель достигает 15 литров. При этом основной задний отсек максимально вмещает 380 л.

Дизайн интерьера идентичен минималистичному оформлению салона Jeep Wrangler. Вдоль всей передней панели находится контрастная деталь, которую в компании называют лучом. На нем находятся воздуховоды и некоторые кнопки управления. Несколько ниже достаточно объемный отсек для хранения мелких вещей. На центральном тоннеле разместилась модульная система хранения, которую можно настраивать персонально под себя. В пространстве рядом с селектором трансмиссии есть дополнительный отсек, где можно одновременно заряжать смартфон и разместить бутылку воды объемом 1,5 литра.

Для компактной модели у “Мстителя” достаточно богатый набор помощников и функций. Кроссовер оснащен системой автономного вождения второго уровня – он может автоматически регулировать скорость и траекторию, держать безопасную дистанцию, а также удерживать автомобиль в полосе. Также кроссовер получил функцию распознавания дорожных знаков, системы автоматического экстренного торможения, контроля усталости водителя и активной помощи при парковке.

В основе электрокара лежит модульная платформа концерна Stellantis, на которой построены, например, Opel Mokka и Peugeot 2008. Электромотор, расположенный на передней оси, имеет пиковую мощность 156 лошадиных сил и 260 Нм момента. Под креслами и центральным туннелем установлена литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По циклу WLTP запас хода достигает 400 км, однако в компании утверждают, что в городском цикле одного заряда батареи хватит на 550 км.