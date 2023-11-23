Jeep запускає на європейському ринку Avenger e-Hybrid: компактний кросовер, який пропонує передову гібридну електрифіковану технологію.

Jeep розширює модельний ряд з новою версією Jeep Avenger – e-Hybrid. Замовити новинку європейські клієнти зможуть вже наприкінці листопада поточного року, українські – в наступному році.

У 2023 році першим в історії Jeep повністю електричним транспортним засобом став компактний кросовер Jeep Avenger. Тепер Jeep Avenger e-Hybrid готовий запропонувати більше впевненості під час довготривалих заміських подорожей.

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Електродвигун гібридного силового агрегату покращує ефективність руху, а також дозволяє рухатися з вимкненим двигуном внутрішнього згоряння за певних умов.

Наприклад, режим повністю 100% електричного приводу активується під час руху в місті зі швидкістю до 30 км/год: так вдається досягнути автономності пробігу до 1 км в електричному режимі. Крім того, електропривод може спрацьовувати на міських та позаміських дорогах, коли водій відпускає педаль акселератора та є стабільні умови руху – в цьому випадку можна вимкнути бензиновий двигун та заощаджувати пальне.

Для кросоверів Continental розробив нову шину WinterContact TS 870 P. Малюнок протектора на цій шині зроблений таким чином, що дуже швидко витісняє воду з плями контакту, що забезпечує кращу керованість, коротший гальмівний шлях і ефективний захист від аквапланування. Рекламна інформація

Гібридна технологія з електромотором також дозволяє швидко запускати бензиновий двигун. Нарешті, також забезпечується плавний та безшумний перехід/перемикання в роботі між двигуном внутрішнього згоряння та електромотором під час їх окремої або сумісної роботи.

Кросовер Jeep Avenger e-Hybrid використовує сучасний бензиновий 1,2-літровий 3-циліндровий двигун внутрішнього згоряння потужністю 100 к.с., 48-вольтову літій-іонну акумуляторну батарею, яка забезпечує енергією електромотору гібридної системи, а також інноваційну 6-ступіневу коробку перемикання передач з подвійним зчепленням та вбудованим електродвигуном. Саме в конструкції коробки передач передбачено електромотор P2 потужністю 21 кВт (29 к.с.) та електричний інвертор-перетворювач для його живлення. Таким чином, нова 6-ступенева коробка перемикання передач виступає центральним елементом гібридної системи, яка поєднує два двигуни – бензиновий та електричний – для оптимізації їх робочих режимів та досягнення максимальної ефективності руху за будь-яких умов.

Електромотор збільшує крутний момент на низьких обертах, забезпечує тихий та миттєвий старт з місця, плавне і швидке прискорення. Чистий 100% електричний привод також дозволяє реалізувати функцію «e-creeping»: завдяки електромотору, можна здійснювати короткі проїзди вперед без запуску двигуна внутрішнього згорання (наприклад, в заторах чи під час паркування).

Нарешті, гібридна технологія забезпечує можливість рекуперації енергії під час гальмування. Акумулятор заряджається самостійно та автоматично за допомогою рекуперації, усуваючи потребу в необхідності заряджанні від мережі.

У типових умовах водіння, гібридний силовий агрегат може запропонувати до 15% зменшення викидів вуглекислого газу CO 2 та споживання палива, порівняно з аналогічним звичайним двигуном внутрішнього згоряння. Тут також допомагає особливий робочий цикл Міллера, за яким працює двигун внутрішнього згорання.

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Новий Jeep Avenger e-Hybrid демонструє прискорення від 0 до 100 км/год за 11 секунд та приваблює практично миттєвою передачею крутного моменту завдяки електромотору.

Загальна конфігурація гібридного силового агрегату з використанням електромотору оптимізує продуктивність двигуна внутрішнього згоряння, особливо під час його перезапусків, а також пом’якшує ефект «turbo lag» (турбо-ями).

Такого результату вдалось досягнути завдяки комбінації бензинового турбодвигуна, що видає 74 кВт (або 100 к.с.) максимальної потужності та 205 Нм крутного моменту, електромотору потужністю 21 кВт (або 29 к.с.) з крутним моментом 55 Нм, та новітньої 6-ступеневої трансмісії, яка поєднує ці два мотори в єдине ціле.

Під час руху в чисто електричному режимі, двигун внутрішнього згоряння вмикається лише за необхідності, коли потрібна додаткова потужність. Результатом є економічність Jeep Avenger e-Hybrid – лише 5,1 л на 100 км (змішаний цикл).

Кросовер Jeep Avenger e-Hybrid також має інші зручні функції – наприклад, панорамний скляний дах Open-Air Sky Roof, водійське сидіння з електроприводом та функцією масажу, оздоблення салону шкіряними елементами тощо.

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Зовні Jeep Avenger e-Hybrid відрізняється спеціальним логотипом, що підкреслює його електрифіковану сутність. А всередині увагу привертає 7-дюймовий або навіть 10,25-дюймовий дисплей, що відображає роботу системи e-Hybrid: обраний режим водіння, актуальний стан двигунів, показник лічильника потужності тощо. Крім того, кросовер Jeep Avenger e-Hybrid оснащений пелюстками під кермом, які дозволяють самостійно обирати передачі та контролювати роботу трансмісії e-DCT6.

Ще одна інновація Jeep Avenger – дві онлайн-системи. Connect ONE надає допомогу та безпеку в разі потреби. Connect PLUS пропонує максимальний перелік онлайн-послуг; головним чином вони зосереджені на навігації. Завдяки цьому водій може максимально використовувати переваги навігації з мапами, що постійно оновлюються «по повітрю».

Позашляхові можливості Нового Jeep Avenger e-Hybrid забезпечують система контролю швидкості під час спуску на схилі Hill Descent Control та система Select Terrain, яка пропонує шість програм керування. Окрім звичного режиму NORMAL для щоденного водіння, також передбачено режим ECO для найкращої економічності, SPORT для динамічного стилю руху, SNOW для засніжених та заледенілих доріг, MUD для впевненого подолання багнюки, SAND для руху піщаними дорогами.

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