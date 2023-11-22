У визуально целого Jeep Libery 2011 года выпуска есть несколько существенных недостатков, один из главных - он утоплен.

На вид этот Jeep Libery 2011 в очень хорошем состоянии: без повреждений, чистый, беленький. И салон на фотографиях в хорошем состоянии. Обидно, что фото не передает запаха, ведь тогда бы можно было бы сразу узнать причину такой цены – автомобиль после утопления.

Этот Jeep Libery 2011 за $3 имеет бензиновый двигатель объемом 3,7 литра, автоматическую коробку передач и полный привод.

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Автомобиль не заводится, а документы не позволяют его восстановить – Bill of Sale - Parts Only, то есть только на разборку. Jeep Libery 2011 в рабочем состоянии стоит в США почти $11 тысяч. Вероятно, что владелец этой машины, после разборки и продажи деталей, может получить не меньше.

Наверняка, владелец, который приобрел этот Jeep за три доллара США, мог бы отбить свои деньги сразу, только продав колеса с дисками. Кроме того, есть еще много деталей, на которые "купание" в воде сильно не сказалось – и это прежде всего металлические, кузовные части машины.

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Правда, везти ее в Украину нерентабельно, потому что у нас таких машин мало, а значит, спрос на детали очень мал. А вот в Америке такой бизнес может оправдать себя. Там Jeep Libery достаточно популярен.

Но есть еще одно "но". Эта машина продана в Гавайях, то есть на островах, далеких от континентальной Америки. Везти оттуда этого "утопленника" в США тоже невыгодно, а разбирать в курортном городе тоже нет смысла. Ведь стоимость пересылки деталей в США окажется дороже, чем сами детали. Таким образом, внешне целый автомобиль никому не нужен, поэтому и цена в символические три доллара оказалась вполне справедливой.