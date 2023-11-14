Такие цены есть, но на американских аукционах. Однако, к сожалению, перевозка и растаможка таких машин стоит несколько тысяч долларов.

На американских страховых аукционах продаются всевозможные автомобили – от раритетов до эксклюзивных суперкаров. Их финальная цена зависит от многих факторов – года выпуска, имеющихся повреждений, бренда, модели, удаленности от портов, а также спроса на этот автомобиль.

Случается, что некоторые автомобили пользуются настолько низким спросом, что даже при незначительных повреждениях они продаются за символические деньги. Например, на прошлой неделе три довольно неплохих автомобиля продались за 20 долларов США. Об этом свидетельствует статистика торгов сайта Autoastat.

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К примеру, 2 ноября на площадке Copart в Сан Антонио (Техас) за 20 долларов купили практически целый Volvo V70, выпущенный в 2008 году. Этот черный SUV не был в ДТП – его угнали и немного повредили воры. Машина имеет бензиновый двигатель 3,2 литра, но завести его не смогли, поскольку ключи потеряны.

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Аналогичное целое Volvo стоит на американском рынке 6300 долларов, а на этом аукционе продалось за 20 долларов. Правда, продавец установил минимальную цену в 425 долларов, поэтому неизвестно, состоялась ли сделка по указанной цене. Впрочем, и за полтысячи "зеленых" такое приобретение кажется неплохим.

Другой интересный лот – Dodge Grand Caravan 2004 года выпуска, сторгованный на той же площадке Copart за те же 20 долларов. Этот минивэн практически не бит, на фото виден только оторванный бампер, а в описании – царапины и незначительные повреждения.

Пробег минивэна впечатляет – 442 тысячи км (275 тысяч миль). Его 6-литровый бензиновый двигатель, видимо, потребляет 20 литров бензина, а ресурс уже подходит к концу. Возможно, именно это стало причиной того, что финальная цена настолько смешна. Хотя на рынке он стоил бы полторы тысячи долларов.

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Nissan Pathfinder не очень популярен в Украине, а вот в США их достаточно. Один из них приобрели за тех же 20 долларов, причем машина еще на ходу, она 2003 году выпуска. По описанию этот "Ниссан" якобы бит в переднюю правую часть, но на фото повреждений не видно.

1 ноября его выторговали за два десятка "баксов" на аукционе IAAI в городке Дельта, штат Колорадо. Этот полноприводный внедорожник с 3,5-литровым двигателем тоже проехал немало – 354 тысяч км (220 тысяч миль), но выглядит "боевым". Впрочем, полторы тысячи рыночной цены за него никто не дал. А вот покупатель за 20 долларов может окупить свои вложения даже если продаст колеса с него. Не говоря уже о багажнике на крыше.

Вывод Авто24

Дешевые автомобили на страховых аукционах в США встречаются довольно часто. И многие могли бы понадобиться в Украине, например, для ВСУ. Однако стоимость перевозки этих машин в несколько тысяч долларов делает эту затею нерентабельной. Тем более что по фото и отчетам CarFax определить истинное техническое состояние таких машин нереально. А если подобные экземпляры привозить для собственного пользования и растамаживать, то они окажутся и совсем золотыми.

К примеру, посмотрите, сколько стоит легализация этих авто через наш калькулятор растаможки.